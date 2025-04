Un atleta salentino in pedana agli Europei Master di pesistica olimpica in Albania

atleta nella categoria 81 chili di pesistica olimpica da oltre tre anni, è pronto a rappresentare il Salento e l’Italia ai Campionati Europei Master che si terranno dal 7 al 9 maggio a Durazzo, in Albania. Un traguardo importante, frutto di anni. Lecceprima.it - Un atleta salentino in pedana agli Europei Master di pesistica olimpica in Albania Leggi su Lecceprima.it LECCE - Stefano Gallo, classe 1989, leccese doc enella categoria 81 chili dida oltre tre anni, è pronto a rappresentare il Salento e l’Italia ai Campionatiche si terranno dal 7 al 9 maggio a Durazzo, in. Un traguardo importante, frutto di anni.

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Ha spostato la sedia a rotelle di un’atleta agli Invictus Games, è una grave mancanza di rispetto. Invalido non significa ‘stupido'”: Meghan Markle nella bufera - Meghan in bianco appassionata sugli spalti come una cheerleader, Meghan in jeans coloro cioccolato e maglia a collo alto mano nella mano con Harry, Meghan che bacia Harry a favore di pubblico dello stadio e di telecamere, Meghan che disegna e colora ad un tavolo con i bambini. Uno show a tutto tondo per la “paladina della privacy” che ha passato gli ultimi anni a combattere contro l’invadenza dei media britannici nei suoi confronti e contro la violenza dei social media e degli odiatori scatenata nei suoi confronti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Atleta squalificato 4 anni per doping dopo la maratona a Caserta - Con una sentenza definitiva pronunciata il 28 gennaio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto il ricorso presentato da un atleta contro il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e NADO Italia (Agenzia Nazionale Antidoping). L'atleta aveva... 🔗casertanews.it

Atletica, debutta il salto in lungo senza pedana: Mihambo vince, ma sarà il futuro? - All’ISTAF Indoor di Düsseldorf, tradizionale appuntamento di atletica al coperto, ha fatto il proprio esordio ufficiale la gara di salto in lungo senza pedana di stacco. World Athletics vorrebbe infatti rimuovere l’asse di battuta e sostituirlo con una cosiddetta area di decollo larga quaranta centimetri dove gli atleti possono incominciare il proprio balzo a propria discrezione, la misurazione partirebbe dal punto in cui si è effettivamente alzato il piede da terra e si concluderebbe al primo segno lasciato atterrando sulla sabbia. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Un atleta salentino in pedana agli Europei Master di pesistica olimpica in Albania; EUROPEI D'ATLETICA - Il salentino Greco ha vinto la medaglia d'oro nel salto triplo; Atletica, Europei Goteborg: oro nel triplo per Greco, Eugenio Rossi registra un 2.08; L'atleta salentina Maria Grazia Alemanno regina italiana del sollevamento pesi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Un atleta salentino in pedana agli Europei Master di pesistica olimpica in Albania - Stefano Gallo, 36enne leccese e atleta nella categoria 81 chili di pesistica olimpica da oltre tre anni, è pronto a rappresentare il Salento e l’Italia ai Campionati europei master che si terranno dal ... 🔗lecceprima.it