Un altro pasticcio di Trump da monitorare

"La Groenlandia? Ci serve e in un modo o nell'altro l'avremo": le parole di Trump al Congresso - Donald Trump è tornato davanti al Congresso degli Stati Uniti per la prima volta da quando è stato eletto presidente. Il capo della Casa Bianca è tornato sul tema dell'annessione della Groenlandia. Agli Stati Uniti “serve la Groenlandia” per la propria “sicurezza nazionale” e “per la “sicurezza internazionale” e “in un modo o nell'altro credo che l'avremo”, ha ribadito ancora una volta il tycoon. “Sosteniamo con forza il vostro diritto a determinare il vostro futuro”, ha detto il presidente riguardo agli abitanti della Groenlandia e “se lo sceglierete vi accoglieremo negli Stati Uniti ... 🔗liberoquotidiano.it

Altro che Ucraina, i problemi di Trump arrivano dalle arance (e dalle uova) - L’aumento dei prezzi dei generi alimentari è stato uno dei fattori che ha contribuito all’esito delle elezioni del 2024. Ora, le nuove politiche commerciali potrebbero avere un impatto significativo sulle importazioni agroalimentari da Canada e Messico. Il 6 marzo, appena due giorni dopo aver annunciato dazi del 25% su tutte le importazioni dal Messico, l’amministrazione ha deciso di posticipare l’applicazione di alcune misure di un mese. 🔗thesocialpost.it

Un altro pasticcio di Trump da monitorare - Il presidente americano rilancia la sua agenda in medio oriente con un tour che include Arabia Saudita, dove punta a rafforzare gli Accordi di Abramo e discutere con nuovi attori come il leader sirian ... 🔗ilfoglio.it

Usa, cinici e pasticcioni. Ecco i protagonisti di casi & gaffe. Trump, per ora, perdona - Si è proposto come il «mastino» di questa Casa Bianca e senz’altro spera che Trump dimentichi che lo chiamò un «idiota» e lo paragonò a Hitler (e un giorno dica finalmente che Vance può ... 🔗corriere.it