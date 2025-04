Un 25 Aprile silenziato Il cuore della festa sarà sempre la cerimonia in piazza

cerimonia in versione sobria organizzata per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione in piazza San Magno, si è comunque conclusa in musica, con gran parte della piazza impegnata a intonare le strofe di Bella ciao. Complici anche le condizioni meteo favorevoli e il sole che splendeva sulla piazza centrale, una celebrazione che partiva con un carattere più dimesso a causa del lutto per la morte di Papa Francesco ha invece avuto il pregio di mettere la gente in piazza al centro dell’attenzione.Il programma ha proposto i discorsi di rito degli oratori ufficiali, a partire da quello del primo cittadino, il sindaco Lorenzo Radice. Proprio lui ha posto l’accento sull’importanza della piazza nella celebrazione, concetto sul quale aveva insistito anche nei giorni scorsi, quando la decisione di spostare il concerto dei Punkreas al Centro Pertini era stata fortemente criticata. Ilgiorno.it - Un 25 Aprile silenziato: "Il cuore della festa sarà sempre la cerimonia in piazza" Leggi su Ilgiorno.it Non c’era la banda cittadina a costruire un sottofondo musicale, ma lain versione sobria organizzata per celebrare l’ottantesimo anniversarioLiberazione inSan Magno, si è comunque conclusa in musica, con gran parteimpegnata a intonare le strofe di Bella ciao. Complici anche le condizioni meteo favorevoli e il sole che splendeva sullacentrale, una celebrazione che partiva con un carattere più dimesso a causa del lutto per la morte di Papa Francesco ha invece avuto il pregio di mettere la gente inal centro dell’attenzione.Il programma ha proposto i discorsi di rito degli oratori ufficiali, a partire da quello del primo cittadino, il sindaco Lorenzo Radice. Proprio lui ha posto l’accento sull’importanzanella celebrazione, concetto sul quale aveva insistito anche nei giorni scorsi, quando la decisione di spostare il concerto dei Punkreas al Centro Pertini era stata fortemente criticata.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] - Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato due decreti che consentono alle Università di elaborare e pubblicare i bandi di iscrizione per i percorsi abilitanti dell’anno accademico 2024/25. Tuttavia, non tutte le istituzioni hanno ancora ricevuto l’accreditamento per le nuove classi di concorso, ritardando così l’avvio delle iscrizioni. Riapertura della banca dati per […] The post Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Racconti e violini per celebrare il 25 Aprile - Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio a Piana delle Orme - Per gli amanti della scampagnata di Pasquetta, con barbecue e picnic annessi, c’è la bella iniziativa organizzata a Piana delle Orme che proseguirà anche nelle giornate festive del 25 aprile e 1° maggio. Nella splendida area attrezzata che circonda i padiglioni del Museo è possibile prenotare... 🔗latinatoday.it

Un 25 Aprile silenziato: Il cuore della festa sarà sempre la cerimonia in piazza; Senzatetto, giovani in cerca di fede, appassionati di calcio: la lunga fila che saluta il Papa; Nel cuore nascosto della Toscana: cinque mete insolite per il ponte del 25 aprile; 25 aprile 2025, 80esimo anniversario della Liberazione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Un 25 Aprile silenziato: "Il cuore della festa sarà sempre la cerimonia in piazza" - Non c’era la banda cittadina a costruire un sottofondo musicale, ma la cerimonia in versione sobria organizzata per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione in piazza San Magno, si è com ... 🔗ilgiorno.it

Il 25 aprile silenziato: cortei vietati, “Bella Ciao” censurata, memoria disinnescata - Vietati cortei, comizi e perfino i canti: l’Anpi denuncia rappresaglie, la politica si divide e la memoria si fa fragile ... 🔗giornalelavoce.it

Proietti, 25 aprile data che parla al cuore di ognuno - Il "25 aprile celebriamo una delle pagine più alte e coraggiose della storia d'Italia, la Liberazione dal nazifascismo. (ANSA) ... 🔗ansa.it