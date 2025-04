Ucraina Zelensky presenta a Trump una controproposta sul piano americano

Trump e Volodymyr Zelensky c’è stato un faccia a faccia definito “molto produttivo” dalla Casa Bianca. A comunicarlo è stato Steven Cheung, direttore della Comunicazione, spiegando che “il presidente Trump ed il presidente Zelensky si sono incontrati oggi in privato e hanno avuto una discussione molto produttiva”. L’incontro si è svolto prima dell’inizio delle esequie solenni di papa Francesco.La controproposta di Kiev presentata a TrumpSecondo quanto riferisce il New York Times, il colloquio tra i due leader potrebbe aver riguardato anche una nuova controproposta elaborata da Kiev. Il governo ucraino, infatti, avrebbe messo a punto un piano alternativo rispetto a quello statunitense. Tra i punti chiave: nessuna restrizione sulle dimensioni delle Forze armate ucraine, il dispiegamento di un contingente di sicurezza europeo supportato dagli Stati Uniti e l’utilizzo dei beni russi congelati come risarcimenti di guerra. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Roma, 26 aprile 2025 – Tra Donalde Volodymyrc’è stato un faccia a faccia definito “molto produttivo” dalla Casa Bianca. A comunicarlo è stato Steven Cheung, direttore della Comunicazione, spiegando che “il presidenteed il presidentesi sono incontrati oggi in privato e hanno avuto una discussione molto produttiva”. L’incontro si è svolto prima dell’inizio delle esequie solenni di papa Francesco.Ladi Kievta aSecondo quanto riferisce il New York Times, il colloquio tra i due leader potrebbe aver riguardato anche una nuovaelaborata da Kiev. Il governo ucraino, infatti, avrebbe messo a punto unalternativo rispetto a quello statunitense. Tra i punti chiave: nessuna restrizione sulle dimensioni delle Forze armate ucraine, il dispiegamento di un contingente di sicurezza europeo supportato dagli Stati Uniti e l’utilizzo dei beni russi congelati come risarcimenti di guerra.

