Ucraina Russia Putin Kursk liberato Kiev ha fallito

Putin annuncia la liberazione del Kursk, la regione russa invasa dall'Ucraina ad agosto 2024. La riconquista del territorio, dice il presidente russo, è stata completata. Mentre il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky si incontrano in Vaticano, prima dei funerali di Papa Francesco, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov .

