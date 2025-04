Ucraina Kiev Zelensky vedrà Meloni

Zelensky, incontrerà la premier, Giorgia Meloni, e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Lo riporta Suspilne, citando il portavoce del leader di Kiev, Serghei Nikiforov. I tre leader si trovano a Roma dove hanno partecipato ai funerali di Papa Francesco. Lapresse.it - Ucraina: Kiev, Zelensky vedrà Meloni Leggi su Lapresse.it Roma, 26 apr. (LaPresse) – Il presidente ucraino, Volodymyr, incontrerà la premier, Giorgia, e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Lo riporta Suspilne, citando il portavoce del leader di, Serghei Nikiforov. I tre leader si trovano a Roma dove hanno partecipato ai funerali di Papa Francesco.

Cosa riportano altre fonti

Ucraina, Zelensky apre a una tregua di 30 giorni. Gli Usa ripristinano gli aiuti per Kiev: «Ora la palla è nel campo della Russia» - È durato oltre otto ore l’incontro tra Stati Uniti e Ucraina per i negoziati di pace. Ieri, lunedì 10 marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è volato a Gedda, in Arabia Saudita, dove oggi ha incontrato la controparte americana. A rappresentare l’amministrazione di Donald Trump c’erano il segretario di Stato Marco Rubio e il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz. Per il governo di Kiev erano presenti, oltre a Zelensky, il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak e il ministro della Difesa Rustem Umerov. 🔗open.online

Gli 007 di Kiev: "Putin vuole annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio". Usa: Zelensky firmerà l'accordo per la fine della guerra - Vladimir Putin avrebbe l'intenzione di annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio , terzo anniversario dell’aggressione russa. Lo riferiscono tra gli altri la Bild e il Kyiv Independent, citando informazioni dei servizi ucraini. I servizi di intelligence militare ucraini affermano inoltre che il Cremlino potrebbe usare i recenti colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita. 🔗feedpress.me

Ucraina, domani i colloqui a Gedda tra Kiev e Washington. Zelensky: “La guerra continua a causa della Russia” - Domani le delegazioni Usa e ucraina si incontreranno in Arabia Saudita per discutere del conflitto e dell'eventuale pace. Un incontro su cui Zelensky e Trump ripongono numerose speranze, ma che per ora sembra imprevedibile. Il leader di Kiev ha ribadito la sua volontà di trovare un accordo, sottolineando che finora la guerra è proseguita solo per la volontà di Mosca L'articolo Ucraina, domani i colloqui a Gedda tra Kiev e Washington. 🔗ildifforme.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Macron: Ue introdurrà dazi reciproci su acciaio e alluminio. Kiev: russi attaccano Kursk e Sumy ma sono respinti; Ucraina, Starmer incontra Zelensky: Resteremo con voi fino alla fine | Meloni sente Trump in vista dell'incontro con il leader ucraino; Zelensky: dallo scontro con Trump al sostegno degli europei; Guerra Ucraina - Russia, le news del 20 gennaio. Putin si congratula con Trump, Zelensky: “Con lui pace duratura”. 🔗Cosa riportano altre fonti