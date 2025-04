Uccisa undici anni fa Parroco condannato Ma per lo Stato è viva

Uccisa undici anni fa. Anche se il suo corpo non è mai Stato recuperato. Ma per lo Stato, Guerrina Piscaglia ufficialmente non è morta. Per questo il suo conto corrente in banca è ancora bloccato. E senza un certificato di morte, quei soldi non possono essere toccati. È l’ultimo, incredibile capitolo del giallo di Cà Raffaello, frazione del Comune toscano di Badia Tedalda, in territorio riminese (è ai confini con Casteldelci), dove la donna viveva con il marito e il figlio. Guerrina Piscaglia è scomparsa l’1 maggio 2014. Quel giorno, la casalinga di 49 anni uscì di casa per incontrare padre Gratien Alabi, frate di origine congolese Parroco di Cà Raffaello con il quale aveva una relazione, e non ha più fatto ritorno. Mesi e mesi di vane ricerche. Poi la svolta nelle indagini, con padre Gratien accusato di aver ucciso la donna e averne occultato il cadavere, per il timore che si venisse a sapere della relazione clandestina. Ilrestodelcarlino.it - Uccisa undici anni fa. Parroco condannato. Ma per lo Stato è viva Leggi su Ilrestodelcarlino.it e Rita CelliÈ statafa. Anche se il suo corpo non è mairecuperato. Ma per lo, Guerrina Piscaglia ufficialmente non è morta. Per questo il suo conto corrente in banca è ancora bloccato. E senza un certificato di morte, quei soldi non possono essere toccati. È l’ultimo, incredibile capitolo del giallo di Cà Raffaello, frazione del Comune toscano di Badia Tedalda, in territorio riminese (è ai confini con Casteldelci), dove la donna viveva con il marito e il figlio. Guerrina Piscaglia è scomparsa l’1 maggio 2014. Quel giorno, la casalinga di 49uscì di casa per incontrare padre Gratien Alabi, frate di origine congolesedi Cà Raffaello con il quale aveva una relazione, e non ha più fatto ritorno. Mesi e mesi di vane ricerche. Poi la svolta nelle indagini, con padre Gratien accusato di aver ucciso la donna e averne occultato il cadavere, per il timore che si venisse a sapere della relazione clandestina.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, agguato al Rione Sanità: morto Emanuele Durante, 20 anni. Era parente di Annalisa uccisa nel 20024 - Omicidio in zona Rione Sanità a Napoli. Ucciso in una sparatoria Emanuele Durante, 20 anni. Sull'episodio procedono i carabinieri. Il giovane sarebbe imparentato con la famiglia di... 🔗ilmattino.it

Sara Campanella uccisa a coltellate, aveva 22 anni. Fermato un giovane - Orrore a Messina di fronte all'ingresso dello stadio 'G.Celeste', dove una ragazza di 22 anni, Sara Campanella, è morta dopo essere stata accoltellata: la vittima è una... 🔗leggo.it

Garlasco, dal delitto nel 2007 alle ultime sentenze: il caso di Chiara Poggi uccisa a 26 anni - Non è ancora una svolta, ma sicuramente apre uno scenario non inedito ma che era stato accantonato e archiviato. Adesso alle tappe del caso giudiziario del delitto di Garlasco (Pavia) se ne aggiunge un’altra. Quella di una nuova indagine su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, che mercoledì sarà sottoposto coattivamente al test del Dna in quanto indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Uccisa undici anni fa. Parroco condannato. Ma per lo Stato è viva; Bimba di 11 anni rapita all’uscita da scuola e uccisa a coltellate: il suo corpo ritrovato in un bosco; Louise Lasalle, rapita a uccisa a 11 anni in Francia: l'uscita di scuola, la camminata (veloce) e il ritrovame; Denise Morello, 12 anni fa uccisa con un colpo di pistola dall'ex fidanzato. La famiglia: «Da lei a Giulia Cec. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Melania Rea, uccisa 18 anni fa. Cosa fa oggi Parolisi, dai permessi premio al rapporto con la figlia Vittoria - Sono trascorsi 14 anni da quel 18 aprile 2011, quando il corpo senza vita di Melania Rea venne ritrovato nel bosco di Ripe di Civitella, in provincia di Teramo. Una ferita che l’Italia non ha mai ... 🔗piudonna.it

Bullismo: oggi, undici anni fa, Carolina Picchio era ancora viva - Bullismo: oggi, undici anni fa, Carolina Picchio era ancora viva A 14 anni cercava di convivere con un video di molestie sessuali girato da un gruppo di coetanei durante una festa dopo averla ... 🔗rainews.it

Ricordando Liliana, uccisa nove anni fa - Ricordando Liliana, uccisa nove anni fa. Il dolore della sorella dopo che nei giorni scorsi altre due ragazze sono state vittime di femminicidio: "Ogni volta è come rivivere tutto, è come se Liliana ... 🔗primamonza.it