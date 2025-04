Tuttosport – Torino arbitro scudetto Vanoli recupera due big contro il Napoli

Torino non ha molto da dire al proprio campionato: la salvezza è ormai stata aritmeticamente raggiunto e l'unico obiettivo è la parte sinistra di classifica. E la lotta per tenersi il decimo posto è con l'Udinese, mentre Como e Genoa sono distaccate di quattro punti. Il compito di Vanoli è di far crescere la squadra in questi ultimi mesi e sfide come quelle contro il Napoli fanno parte del percorso. I granata voleranno al Maradona la prossima giornata e l'allenatore potrà contare anche su una serie di recuperi importanti. E intanto a fare il tifo per loro saranno tutti i tifosi dell'Inter. Torino "arbitro scudetto".Vanoli, le scelte verso Napoli-TorinoVanoli può sorridere grazie alle buone notizie provenienti dall'infermeria: Ricci ha superato i recenti fastidi fisici ed è pronto a riprendersi il posto in cabina di regia nella trasferta di Napoli.

