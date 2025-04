Tutto il Mondo per i Funerali di Papa Francesco in Diretta TV e Streaming Rai Mediaset Sky La7

Diretta tv che richiama il Mondo intero nell’abbraccio al Papa, con la memoria collettiva che deve risalire indietro di 20 anni per ritrovarne uno analogo con la Messa funebre per Giovanni Paolo II, l’8 aprile 2005. Ma sopratTutto un evento unico per i media contemporanei, che mai avevano documentato la traslazione delle spoglie di un Pontefice dal Vaticano in un altro luogo per la sepoltura. Tutta l'informazione italiana si mobilita per seguire in Diretta televisiva i Funerali di Papa Francesco, con appuntamenti speciali Rai, Mediaset, Sky, La7 e radiofonici. Alla radio poi un minuto di silenzio e di riflessione sarà dedicato al pontefice alle 9.58. Grande dispiegamento delle testate Rai, su La7 uno speciale condotto da Enrico Mentana, anche Sky Tg24 segue in Diretta dalle 6 con un appuntamento intitolato 'Addio Francesco'. Digital-news.it - Tutto il Mondo per i Funerali di Papa Francesco in Diretta TV e Streaming - Rai, Mediaset, Sky, La7 Leggi su Digital-news.it Un evento intv che richiama ilintero nell’abbraccio al, con la memoria collettiva che deve risalire indietro di 20 anni per ritrovarne uno analogo con la Messa funebre per Giovanni Paolo II, l’8 aprile 2005. Ma sopratun evento unico per i media contemporanei, che mai avevano documentato la traslazione delle spoglie di un Pontefice dal Vaticano in un altro luogo per la sepoltura. Tutta l'informazione italiana si mobilita per seguire intelevisiva idi, con appuntamenti speciali Rai,, Sky, La7 e radiofonici. Alla radio poi un minuto di silenzio e di riflessione sarà dedicato al pontefice alle 9.58. Grande dispiegamento delle testate Rai, su La7 uno speciale condotto da Enrico Mentana, anche Sky Tg24 segue indalle 6 con un appuntamento intitolato 'Addio'.

