Tutti pazzi per il cappuccino E a Pisa costa anche poco

Il caffè è un pilastro della cultura italiana, oltre che un rituale quotidiano. Gli italiani prendono il caffè molto sul serio e l'intero paese ne consuma 384.000 tonnellate ogni anno, l'equivalente di 38,4 miliardi di tazze, classificando l'Italia al settimo posto al mondo per consumo di caffè. In particolare, il cappuccino è la tipologia di caffè che gli italiani preferiscono per concedersi una dolce pausa. Grazie al perfetto equilibrio tra schiuma di latte e caffè, il cappuccino ha conquistato gli abitanti di tutta Italia e non solo. Si tratta del principe della prima colazione al bar, che si conferma ogni anno uno dei prodotti di caffetteria più amati. Pisa si trova tra le città in cui il cappuccino viene ordinato più spesso, assieme a Genova e Cagliari, con un prezzo di circa 1.50 euro, e viene consumato prevalentemente al mattino, secondo uno studio Imco.

