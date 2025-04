Tudor Juve tutto in cinque partite Tra Mondiale per Club e nuova stagione ecco cosa filtra sulla panchina bianconera

Tudor Juve, l’allenatore croato si gioca tutto in cinque partite: Mondiale per Club e futuro, cosa filtra sulla panchina bianconera Su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è stato fatto il punto sul futuro di Igor Tudor, legato alla Juve da un contratto che va in scadenza il prossimo 30 giugno e che potrà . Calcionews24.com - Tudor Juve, tutto in cinque partite? Tra Mondiale per Club e nuova stagione, ecco cosa filtra sulla panchina bianconera Leggi su Calcionews24.com , l’allenatore croato si giocainpere futuro,Su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è stato fatto il punto sul futuro di Igor, legato allada un contratto che va in scadenza il prossimo 30 giugno e che potrà .

Approfondimenti da altre fonti

Conte non ha garantito la sua permanenza al Napoli, ma Tudor farà di tutto per allontanarlo dalla Juve (Repubblica) - Su Repubblica i piani della Juventus per l’allenatore del futuro. Secondo quanto scrive il quotidiano, Igor Tudor sta provando a conquistarsi la conferma e così allontana lo spettro di Conte da Torino. Il croato ha anche smussato quegli angoli del carattere più duri e sembra funzionare con la squadra. Leggi anche: Juventus, Reja: «Adesso con Tudor i giocatori vengono valorizzati per quelle che sono le loro caratteristiche» Tudor in tre settimane ha quasi convinto la Juventus Su Repubblica si legge: Alla Juve sono contenti di lui, finanche un po’ sorpresi (in positivo). 🔗ilnapolista.it

Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor. Giuntoli svela tutto sull’esonero di Thiago Motta - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 27 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 26 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 25 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 24 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 27 marzo 2025 Conferenza stampa Tudor Juve: «È il ... 🔗juventusnews24.com

Okaka assicura tutto il mondo Juve su Tudor: «Quando mette i piedi in campo si trasforma. Per me è il tecnico più adatto ai bianconeri e se riuscirà a fare questo…» - di Redazione JuventusNews24Okaka, ex attaccante di Tudor all’Udinese, spiega i motivi che rendono giusta la decisione dei bianconeri di affidarsi al croato! Le rassicurazioni sull’bontà di Igor Tudor da allenatore della Juventus sono arrivate ai microfoni di Tuttosport da Stefano Okaka. Ecco le parole dell’attaccante, allenato dal croato ai tempi dell’Udinese. TUDOR PERSONA E TUDOR ALLENATORE – «Negli allenamenti è molto esigente, passa il tempo a caricarti e spronarti a dare il meglio. 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Tudor Juve (Gazzetta), tutto in cinque partite: le ultime; Tudor si gioca il futuro, la Champions in cinque giorni: Juve al bivio; MRFRANCK73-GIU' LE MANI DA IGOR TUDOR!; Juve, Tudor: E' mancato un po' tutto. E sulla coppia Kolo Muani-Vlahovic.... 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tudor Juve (Gazzetta), tutto in cinque partite: Mondiale per Club e futuro, cosa filtra sulla panchina bianconera - Tudor Juve (Gazzetta dello Sport), l’allenatore croato si gioca tutto in cinque partite: Mondiale per Club e futuro, cosa filtra sulla panchina bianconera La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fa ... 🔗juventusnews24.com

Tudor non ci sta: "Alla Juve è mancato un po' tutto, non si può prendere gol in quel modo..." - Prima sconfitta sulla panchina della Juventus per Tudor: al Tardini il Parma ha vinto di misura 1-0. Un risultato che il tecnico croato ha commentato così ai microfoni di Dazn: "Oggi è mancato un po' ... 🔗msn.com

Gazzetta - Tudor si gioca tutto - Su Gazzetta: "Tudor si gioca tutto". Il tecnico resterà fino al Mondiale per Club ma il 2025-26 dipende dal 4° posto: col Monza vuole ... 🔗tuttojuve.com