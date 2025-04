Trump Ucraina e Russia sono molto vicine a un accordo

Trump ha affermato che Ucraina e Russia sono molto vicine a un accordo per porre fine alla guerra. Trump ha chiesto che Ucraina e Russia si incontrino a un livello diplomatico elevato per concludere i colloqui di pace. Secondo il presidente americano, la maggior parte dell'accordo di pace è già stata concordata.

