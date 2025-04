Trump in Vaticano ha incontrato Zelensky prima dei funerali Parlerò anche con Meloni

Zelensky si sarebbero incontrati in Vaticano poco prima dell'inizio dei funerali, per poi concordare un secondo incontro più tardiL'articolo Trump in Vaticano ha incontrato Zelensky prima dei funerali: “Parlerò anche con Meloni” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Trump in Vaticano ha incontrato Zelensky prima dei funerali: “Parlerò anche con Meloni” Leggi su Ildifforme.it Fonti vaticane, come riporta Sky News, avrebbero confermato che il presidente Usa e Volodymyrsi sarebbero incontrati inpocodell'inizio dei, per poi concordare un secondo incontro più tardiL'articoloinhadei: “con” proviene da Il Difforme.

"Deportazioni Usa": ecco perché il Vaticano ha rilanciato la balla su Trump - No, decisamente non si tratta di un problema di errata traduzione odi una banale svista lessicale, come qualcuno vorrebbe credere o far credere. In Vaticano si conosce bene sia la lingua inglese sia quella italiana e soprattutto – da un paio di millenni – si coltiva l'arte della scelta appropriata e direi chirurgica delle parole, per accorciare o allungare le distanze, per mostrare amicizia o ostilità, per cogliere e valorizzare ogni possibile sfumatura diplomatica. 🔗liberoquotidiano.it

La scure di Elon Musk sull’università: oltre 900 milioni di tagli. E Trump accoglie il piccolo X alla Casa Bianca: «Ha un QI altissimo!» – Il video - O gli Stati Uniti riducono seriamente le loro spese federali o il Paese andrà in bancarotta. Lo ha detto stasera Elon Musk parlando nello Studio Ovale della Casa Bianca al fianco di Donald Trump. I soldi dei contribuenti «devono essere spesi in modo saggio: questo non è draconiano, è buon senso», ha detto Musk, che per l’Amministrazione Usa guida il neonato Dipartimento per l’Efficienza (Doge). I suoi uomini hanno già di fatto congelato tutte le attività di UsAid, ma stanno passando al setaccio organici e spese di tutti gli altri settori del governo federale per dare corpose sforbiciate. 🔗open.online

“Dai naturali ai deacolati, lascio un Vinitaly aperto a tutti. Trump? Ci ha compattato”. L’addio di Maurizio Danese a Veronafiere - L'ad della Fiera di Verona traccia un bilancio di questi dieci anni. Tra gli obiettivi raggiunti, la divisione tra business e wine lover e l'incoming di buyer. "Il momento più difficile? Quello del Covid" 🔗gamberorosso.it

