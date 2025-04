Trump i funerali del Papa e l’incognita dei bilaterali Agende vuote ma i leader si vedranno

Trump e Volodomyr Zelensky stringersi la mano in piazza Sana Pietro oppure incontrarsi in privato subito dopo le esequie di Papa Francesco, dovrà aspettare fino all’ultimo. Il presidente Ucraino ieri sera ha infatti fatto sapere che potrebbe non essere a Roma, oggi, a causa dell’inasprirsi della situazione con la Russia sul fronte militare. In tal caso al suo posto ci saranno il ministro degli Esteri e la moglie del presidente, Olena Zeleska. È giallo, comunque, sull’agenda del presidente americano; nel programma ufficiale comunicato dalla Casa Bianca non sarebbe previsto alcun incontro bilaterale, a parte il previsto saluto con Giorgia Meloni, in questo caso ‘padrona di casa’ per quanto le esequie avvengano di fatto in uno stato straniero. Quotidiano.net - Trump, i funerali del Papa e l’incognita dei bilaterali. Agende vuote, ma i leader si vedranno Leggi su Quotidiano.net Roma, 16 aprile 2025 – Chi spera di vedere Donalde Volodomyr Zelensky stringersi la mano in piazza Sana Pietro oppure incontrarsi in privato subito dopo le esequie diFrancesco, dovrà aspettare fino all’ultimo. Il presidente Ucraino ieri sera ha infatti fatto sapere che potrebbe non essere a Roma, oggi, a causa dell’inasprirsi della situazione con la Russia sul fronte militare. In tal caso al suo posto ci saranno il ministro degli Esteri e la moglie del presidente, Olena Zeleska. È giallo, comunque, sull’agenda del presidente americano; nel programma ufficiale comunicato dalla Casa Bianca non sarebbe previsto alcun incontro bilaterale, a parte il previsto saluto con Giorgia Meloni, in questo caso ‘padrona di casa’ per quanto le esequie avvengano di fatto in uno stato straniero.

