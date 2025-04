Trump e Zelensky le immagini dell’incontro in Vaticano e il capannello con Macron – Video

Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sono incontrati in Vaticano in occasione dei funerali di Papa Francesco. I due hanno avuto un faccia a faccia privato e si sono incontrati anche con Emmanuel Macron e Keir Starmer. Le immagini all’interno della Basilica di San Pietro sono già storiche.L'articolo Trump e Zelensky, le immagini dell’incontro in Vaticano e il capannello con Macron – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Trump e Zelensky, le immagini dell’incontro in Vaticano e il capannello con Macron – Video Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il Presidente degli Stati Uniti, Donalde il presidente ucraino Volodymyrsi sono incontrati inin occasione dei funerali di Papa Francesco. I due hanno avuto un faccia a faccia privato e si sono incontrati anche con Emmanuele Keir Starmer. Leall’interno della Basilica di San Pietro sono già storiche.L'articolo, leine ilconproviene da Il Fatto Quotidiano.

Cosa riportano altre fonti

I potenti e gli ultimi, da Trump a Zelensky passando per la folla di San Pietro: le immagini più significative dei funerali di Papa Francesco - In Piazza San Pietro e nelle strade limitrofe migliaia di fedeli in ascolto per i funerali di Papa Francesco. Una marea umana riunita in preghiera nel ricordo del Papa di tutti che ha voluto indossare le scarpe "consumate" usate nelle sue ultime uscite e non le pantofole, simbolo di potere, come da tradizione. I potenti e gli ultimi, da Trump a Zelensky passando per la folla di San Pietro: sono tante. 🔗feedpress.me

L'addio al Papa raccontato dalle immagini: il faccia a faccia Trump-Zelensky, il vangelo sfogliato dal vento e l'abbraccio dei fedeli FOTO - Un vento leggero ha sfiorato Piazza San Pietro, come un soffio di memoria e speranza. Tra le mani giunte, gli occhi lucidi e i silenzi carichi di emozione, l'addio a Papa Francesco si è trasformato in un racconto di immagini, gesti e incontri che resteranno impressi nella storia. [embed_post id="2031015"] Il vento e il Vangelo: un segno dal cielo Durante la cerimonia, un momento ha catturato il cuore. 🔗feedpress.me

Trump fiuta il nuovo affare in Ucraina, il “consiglio” a Zelensky: «Le centrali elettriche e nucleari ve le gestiamo noi» - Piegate le resistenze dell’Ucraina sul cessate il fuoco con la Russia «senza condizioni», tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sembra tornato il sereno. A vincere il braccio di ferro, con ogni evidenza, è stato il presidente americano, che con lo stop (temporaneo) agli aiuti militari e a ogni informazione d’intelligence ha ottenuto in pochi giorni quel che voleva: la disponibilità del leader di Kiev ad accettare la tregua senza condizioni, un rischio cui fino a pochi giorni prima – fin dentro la Casa Bianca – Zelensky aveva giurato di non voler esporre il suo Paese. 🔗open.online

Su questo argomento da altre fonti

Funerale Papa Francesco, le immagini dell'incontro Trump-Zelensky; Trump e Zelensky, incontro durante i funerali di papa Francesco: foto e retroscena; Trump-Zelensky, la foto dell'incontro costruttivo in Vaticano che resterà nella storia; Trump e Zelensky discutono a Roma. 🔗Cosa riportano altre fonti

Trump-Zelensky, incontro lampo a San Pietro - Donald Trump è ripartito per gli Stati Uniti subito dopo i funerali di papa Francesco: nessun bilaterale al termine delle esequie, come da programma della Casa Bianca. Ma c’è stato tempo, prima della ... 🔗msn.com

Il video del faccia a faccia tra Trump e Zelensky: seduti l'uno di fronte all'altro nella basilica di San Pietro ai funerali del Papa - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, hanno tenuto un breve faccia a faccia ai funerali di Papa Francesco. L'immagine dei presidenti seduti uno di ... 🔗msn.com

Trump-Zelensky, la foto dell'incontro "costruttivo" in Vaticano che resterà nella storia - Miracolo di Jorge Mario Bergoglio, verrebbe da dire. Quando Volodymyr Zelensky, due mesi fa, ha lasciato la Casa Bianca dopo il duro ... 🔗iltempo.it