Trump e Zelensky incontro storico in Vaticano ai funerali di Papa Francesco la controproposta per la pace

Zelensky e Donald Trump si sono incontrati poco prima dei funerali di Papa Francesco, a Roma. L'incontro, definito dalla Casa Bianca «molto produttivo», è durato. Leggo.it - Trump e Zelensky, incontro storico in Vaticano ai funerali di Papa Francesco: la controproposta per la pace Leggi su Leggo.it Volodymyre Donaldsi sono incontrati poco prima deidi, a Roma. L', definito dalla Casa Bianca «molto produttivo», è durato.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump-Zelensky, la foto dell'incontro "costruttivo" in Vaticano che resterà nella storia - Miracolo di Jorge Mario Bergoglio, verrebbe da dire. Quando Volodymyr Zelensky, due mesi fa, ha lasciato la Casa Bianca dopo il duro scontro con Donald Trump, una riappacificazione tra i due sembrava pressoché impossibile. Eppure, nel giorno dei funerali di Papa Francesco, il presidente Usa e l'omologo ucraino hanno avuto un breve e "costruttivo" faccia a faccia. Dove? Nella Basilica di San Pietro, che fino a stamattina ha custodito la salma del Pontefice che più si è battuto per un mondo di pace e di condivisione. 🔗iltempo.it

Meloni: Zelensky dopo incontro con Trump? Dispiaciuto ma lucido, cerca soluzioni - (Agenzia Vista) Londra, 02 marzo 2025 “Ho trovato Zelensky dispiaciuto sicuramente, ma credo che tutti siamo dispiaciuti, credo che anche i protagonisti siano dispiaciuti; però l'ho trovato molto lucido, razionale, una persona che vuole cercare delle soluzioni e questo è molto importante”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Londra in occasione del Leaders' meeting on Ukraine. 🔗liberoquotidiano.it

Il generale Kellogg a Kiev: incontro con Zelensky e accuse di Trump - "Il generale Kellogg è già a Kiev. Ha già incontrato il comandante in capo Syrsky, i nostri responsabili dell'intelligence e dei servizi speciali. Domani lo incontrerò personalmente. Per noi è molto importante che l'incontro e il lavoro complessivo con l'America siano costruttivi": così nel suo discorso serale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel giorno in cui Donald Trump lo ha accusato di essere "un dittatore mai eletto". 🔗quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

