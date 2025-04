Trump e Melania rendono omaggio al Papa in basilica

Trump e la moglie Melania hanno reso omaggio al Papa, nella bara che è ancora nella basilica di San Pietro. Si sono soffermati in preghiera davanti alla bara. Quotidiano.net - Trump e Melania rendono omaggio al Papa in basilica Leggi su Quotidiano.net Il presidente Usa Donalde la mogliehanno resoal, nella bara che è ancora nelladi San Pietro. Si sono soffermati in preghiera davanti alla bara.

Altre fonti ne stanno dando notizia

"Melania Trump odia il marito": cosa dice il nuovo libro choc sul presidente Usa - Trapelano indiscrezioni sul quarto libro di Michael Wolff dedicato al presidente Trump con alcuni scoop (o presunti tali) su Melania, Musk e Biden 🔗ilgiornale.it

Il ritorno di Melania Trump: prima apparizione pubblica da First Lady - Ha partecipato a una tavola rotonda al Congresso Prima apparizione pubblica di Melania Trump, la neo o meglio ritornata a esserlo Firts Lady. L’ex top model, come ampiamente previsto si divide tra la Casa Bianca e la residenza di Mar-a-Lago. Da quando è stato rieletto Donald Trump come Potus, non si era più vista. Invece, nelle ultime ore ha fatto una breve apparizione durante una tavola rotonda al Congresso per sostenere un progetto di legge bipartisan contro il revenge porn. 🔗361magazine.com

Gonna o pantaloni? Melania Trump torna in pubblico: che classe! - Calendario fitto per Melania Trump, impegnata in questi giorni in una serie di appuntamenti istituzionali a Washington D.C. Schiva e riservata, la first lady degli Stati Uniti preferisce notoriamente stare lontana dall’agenda politica ma, in questo secondo mandato presidenziale, qualcosa forse sta cambiando. Nelle scorse ore infatti, ha prima tenuto un discorso in Campidoglio su un argomento che le sta particolarmente a cuore, per poi supportare il marito Donald Trump nel corso di un intervento al Congresso. 🔗lookdavip.tgcom24.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump e Melania rendono omaggio al Papa in basilica; Trump e Melania rendono omaggio al Papa in basilica; Trump e Melania rendono omaggio al Papa in basilica; Trump è a Roma. 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. Chiusa la bara, diffuso il rogito - Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump e Melania rendono omaggio al Papa in basilica - Il presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania hanno reso omaggio al Papa, nella bara che è ancora nella basilica di San Pietro. Si sono soffermati in preghiera davanti alla bara. (ANSA). (ANSA) ... 🔗ansa.it

Donald trump e melania rendono omaggio al papa nella basilica di san pietro a roma - Donald Trump e Melania visitano la basilica di San Pietro a Roma per rendere omaggio al Papa defunto, partecipando con rispetto e silenzio alla cerimonia funebre di rilevanza internazionale. 🔗gaeta.it

Melania Trump: un compleanno in silenzio a Roma, per salutare Papa Francesco - La First Lady americana, nel giorno del suo 55esimo compleanno, partecipa ai funerali di Papa Francesco a Roma insieme al marito Donald. Cattolica praticante e riservata sulla sua fede, Melania consid ... 🔗vanityfair.it