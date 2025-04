Trump e i dazi Ho parlato con Xi Apple iPhone per gli Usa dall’India

Trump nell’intervista pubblicata ieri dal settimanale Time: afferma di aver parlato di dazi con Xi Jinping "numerose volte" e di aver concluso 200 accordi bilaterali. Trump, in particolare, ha riferito che la sua amministrazione sta trattando con la Cina per raggiungere un accordo tariffario e che il presidente Xi Jinping lo ha contattato telefonicamente, Non ha specificato quando Xi abbia chiamato né di cosa abbiano discusso i due: "Ha chiamato. E non credo che questo sia un segno di debolezza da parte sua. Non voglio commentare la questione, ma gli ho parlato numerose volte". Come nei giorni passati, Pechino smentisce subito: "Cina e Stati Uniti non stanno avendo alcuna consultazione o negoziazione sui dazi. Gli Stati Uniti dovrebbero smettere di creare confusione", dichiara su X il ministero degli Esteri. Quotidiano.net - Trump e i dazi: "Ho parlato con Xi". Apple, iPhone per gli Usa dall’India Leggi su Quotidiano.net È un fiume in piena il presidente americano Donaldnell’intervista pubblicata ieri dal settimanale Time: afferma di averdicon Xi Jinping "numerose volte" e di aver concluso 200 accordi bilaterali., in particolare, ha riferito che la sua amministrazione sta trattando con la Cina per raggiungere un accordo tariffario e che il presidente Xi Jinping lo ha contattato telefonicamente, Non ha specificato quando Xi abbia chiamato né di cosa abbiano discusso i due: "Ha chiamato. E non credo che questo sia un segno di debolezza da parte sua. Non voglio commentare la questione, ma gli honumerose volte". Come nei giorni passati, Pechino smentisce subito: "Cina e Stati Uniti non stanno avendo alcuna consultazione o negoziazione sui. Gli Stati Uniti dovrebbero smettere di creare confusione", dichiara su X il ministero degli Esteri.

