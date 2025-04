Trump a Roma per i funerali di papa Francesco forse un incontro per parlare della guerra

parlare ed incontrarsi con Russia ed Ucraina”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo lo sbarco a Roma per partecipare ai funerali di papa Francesco. Il presidente degli Stati Uniti, atterrato venerì 25 aprile a Fiumicino prima della mezzanotte, ha utilizzato. Romatoday.it - Trump a Roma per i funerali di papa Francesco, forse un incontro per parlare della guerra Leggi su Romatoday.it “Un buon giorro pered incontrarsi con Russia ed Ucraina”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald, dopo lo sbarco aper partecipare aidi. Il presidente degli Stati Uniti, atterrato venerì 25 aprile a Fiumicino primamezzanotte, ha utilizzato.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, sabato i funerali: attese 200mila persone a Roma. Zelensky: “Vorrei incontrare Trump in Vaticano” - Dal principe William d’Inghilterra alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dal presidente francese Emmanuel Macron a quello argentino Javier Milei. Reali, capi di Stato e di governo da tutto il mondo sono attesi sabato a Roma per i funerali di Papa Francesco, un maxi-evento a cui, secondo le autorità, parteciperanno oltre duecentomila persone e circa 170 delegazioni straniere. 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump a Roma per i funerali del Papa, nel programma ufficiale nessun bilaterale - Nel programma ufficiale comunicato dalla Casa Bianca per la partecipazione di Donald Trump ai funerali di papa Francesco non è previsto alcun incontro bilaterale. Il presidente americano e la first lady Melania arriveranno nella basilica di San Pietro direttamente da Villa Taverna, sede dell’ambasciata statunitense a Roma, dove avranno trascorso la notte. Poi ripartiranno verso gli Usa subito dopo le esequie, attorno alle 13. 🔗lettera43.it

Trump oggi a Roma per funerali Papa Francesco: “Avrò incontri con i leader” - (Adnkronos) – “Sì, li incontrerò”. Donald Trump atterrerà oggi intorno alle 23 a Fiumicino per partecipare sabato 26 aprile alle 10, insieme alla first lady Melania, ai funerali di Papa Francesco. Il presidente degli Stati Uniti, interrogato nella giornata di venerdì dai giornalisti nello Studio Ovale su possibili incontri con leader mondiali a Roma, non esclude l’ipotesi senza però addentrarsi nei dettagli. 🔗ildenaro.it

Su questo argomento da altre fonti

Zelensky a Roma per i funerali del Papa. Potrebbe incontrare Donald Trump; Trump, Macron, Lula e Zelensky tra i leader presenti alle esequie di Papa Francesco; Nessun incontro nel programma di Trump a Roma, Tajani: Non parleremo di dazi davanti alla salma del papa; Melania Trump: un compleanno in silenzio a Roma, per salutare Papa Francesco. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Funerali di Papa Francesco, a Roma anche Zelensky. Fedeli in coda dall'alba. Trump: "Vedrò Meloni" | Diretta - Oggi nella Capitale ci sarà la maggior concentrazione di capi di Stato, di governo e di monarchi per i funerali di Papa Francesco ... 🔗msn.com

La diretta dei funerali di Papa Francesco, i grandi del mondo in San Pietro: Zelensky e Trump a Roma - Attese oltre 160 delegazioni, 12 sovrani regnanti, due principi ereditari, 52 capi di Stato e 14 capi di governo. Occhi puntati sul possibile bilaterale tra il tycoon e il presidente ucraino ... 🔗quotidiano.net

Trump e Zelensky a Roma, Kiev: possibile incontro. Il presidente Usa: «Dicono sia irrispettoso, ma vedrò molte persone» - A Roma «incontrerò il primo ministro italiano», Giorgia Meloni. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca prima ... 🔗ilmattino.it