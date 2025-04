Treno anni ’20 Colonna sonora made in Novate

Treno storico si pregia di un accompagnamento jazz. Riprende domani la magia del passato a bordo del suggestivo “Treno storico“, con destinazione Laveno Mombello Lago. Trenord ripropone l’esperienza unica su rotaie tra paesaggi incantevoli, carrozze d’epoca e una coinvolgente animazione lungo il percorso. Questa volta ad accompagnare il viaggio ci saranno tre formazioni jazz composte da sax, fisarmonica, violino, che si alterneranno sui vagoni e suonando per i passeggeri. In questa piacevole gita, Novate diventa protagonista per due motivi. Primo perché i treni storici sono alloggiati nel deposito di Trenord a Novate, e secondo perché a occuparsi della musica jazz è il maestro Novatese Marco Fior (nella foto), diplomato al Conservatorio di Piacenza e alla Civica scuola di jazz di Milano e insegnante di teoria e solfeggio, tromba, musica d’insieme. Ilgiorno.it - Treno anni ’20. Colonna sonora made in Novate Leggi su Ilgiorno.it Ilstorico si pregia di un accompagnamento jazz. Riprende domani la magia del passato a bordo del suggestivo “storico“, con destinazione Laveno Mombello Lago.rd ripropone l’esperienza unica su rotaie tra paesaggi incantevoli, carrozze d’epoca e una coinvolgente animazione lungo il percorso. Questa volta ad accompagnare il viaggio ci saranno tre formazioni jazz composte da sax, fisarmonica, violino, che si alterneranno sui vagoni e suonando per i passeggeri. In questa piacevole gita,diventa protagonista per due motivi. Primo perché i treni storici sono alloggiati nel deposito dird a, e secondo perché a occuparsi della musica jazz è il maestrose Marco Fior (nella foto), diplomato al Conservatorio di Piacenza e alla Civica scuola di jazz di Milano e insegnante di teoria e solfeggio, tromba, musica d’insieme.

Se ne parla anche su altri siti

In viaggio come negli anni ‘20: riparte il treno storico di Trenord, con due mete in più - Milano, 31 marzo 2025 – L’anno scorso il programma fece sold out. Quest’anno si punta a bissare il successo. Con la primavera torna a circolare il treno storico di Trenord con undici corse verso il lago Maggiore, il lago di Como, Novara e la Valassina. L’edizione 2025 Il primo appuntamento Il calendario Il biglietto Il percorso L’edizione 2025 L’iniziativa debutterà domenica prossima, il 6 aprile. 🔗ilgiorno.it

Farmaci, Coco (Novartis): “Da 20 anni impegnati in gestione leucemia mieloide cronica” - (Adnkronos) – "Novartis è impegnata da oltre vent'anni nella gestione della leucemia mieloide cronica, con soluzioni terapeutiche che hanno completamente rivoluzionato il paradigma di questa malattia". Lo ha detto Paola Coco, direttore medico di Novartis Italia, in occasione del press talk di Novartis dal titolo 'Qualità di vita e leucemia mieloide cronica: la ricerca che […] 🔗periodicodaily.com

Ragazza di 20 anni violentata in un parco a Legnano: a dare l’allarme sono stati i passanti - Una ragazza di 20 anni è stata aggredita in un parco a Legnano (Milano) da uno sconosciuto che l'ha scaraventata a terra e ha tentato di abusare di lei davanti ai tanti presenti. È accaduto giovedì 17 aprile intorno alle 16.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Treno anni ’20. Colonna sonora made in Novate; Il treno dei bambini: recensione e musica del film Netflix; Treni: in arrivo un nuovo sciopero, possibili disagi; Soppressi due Treni regionali veloci: insorgono i sindaci di Ciampino, Colonna, Colleferro, Valmontone, San Cesareo, Palestrina e Zagarolo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Treno anni ’20. Colonna sonora made in Novate - Il treno storico si pregia di un accompagnamento jazz. Riprende domani la magia del passato a bordo del suggestivo “treno storico“, con destinazione Laveno Mombello Lago. Trenord ripropone l’esperienz ... 🔗ilgiorno.it

Torna il fascino dei viaggi d’epoca con il treno storico degli anni ’20 di Trenord | Date e come prenotare - I ragazzi fino a 13 anni viaggeranno gratuitamente. Un’occasione unica per scoprire il territorio lombardo viaggiando nel tempo, a bordo di un treno che è già leggenda su rotaie. 🔗greenme.it