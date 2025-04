Tragico incidente stradale tra un’auto un grosso camion ed un pullman morta una donna di 68 anni che viaggiava nella vettura Ferite altre due persone La signora era di Frosinone

incidente ha avuto luogo nella notte del 25 aprile lungo il tratto dell’Autostrada del Sole, all’altezza del km 607, nel comune di Anagni. Il sinistro ha coinvolto un autoarticolato, un pullman e un’autovettura, con un bilancio Tragico di un morto e due feriti. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma il violento impatto tra i veicoli ha provocato pesanti disagi alla viabilità.Le Vittime del SinistroLa vittima è una donna di 68 anni residente a Frosinone, che viaggiava sull’autovettura coinvolta nell’incidente. Nonostante i tempestivi interventi, non c’è stato nulla da fare per salvarla. Le altre due persone coinvolte, che viaggiavano sull’auto e nel pullman, sono state immediatamente soccorse dai sanitari del 118 e trasportate d’urgenza in ospedale. Dayitalianews.com - Tragico incidente stradale tra un’auto, un grosso camion ed un pullman: morta una donna di 68 anni che viaggiava nella vettura. Ferite altre due persone. La signora era di Frosinone Leggi su Dayitalianews.com Un graveha avuto luogonotte del 25 aprile lungo il tratto dell’Autostrada del Sole, all’altezza del km 607, nel comune di Anagni. Il sinistro ha coinvolto un autoarticolato, un, con un bilanciodi un morto e due feriti. La dinamica dell’è ancora al vaglio degli inquirenti, ma il violento impatto tra i veicoli ha provocato pesanti disagi alla viabilità.Le Vittime del SinistroLa vittima è unadi 68residente a, chesull’autocoinvolta nell’. Nonostante i tempestivi interventi, non c’è stato nulla da fare per salvarla. Leduecoinvolte, cheno sull’auto e nel, sono state immediatamente soccorse dai sanitari del 118 e trasportate d’urgenza in ospedale.

Su altri siti se ne discute

Ancora un tragico incidente stradale nella notte: 47enne vittima di un tragico investimento. Alla guida dell’auto pirata un giovanissimo, 19 anni. La disgrazia lungo via Trionfale, a Roma - Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un uomo di 47 anni, di origine peruviana, è stato investito e ucciso nella notte tra lunedì e martedì in via Trionfale, all’altezza del civico 8745, nella zona di Monte Mario. La tragedia si è consumata poco dopo le 4 del mattino. L’uomo si trovava a piedi quando è stato centrato da una Lancia Y condotta da un ragazzo di 19 anni, cittadino italiano, che transitava lungo quel tratto di strada. 🔗dayitalianews.com

Tragico incidente stradale alle porte di Zapponeta: morto 19enne, grave una bambina - E' un 19enne di Margherita di Savoia, di professione meccanico, la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 2 marzo sulla strada provinciale 141 che collega Zapponeta a Margherita di Savoia. Nel sinistro in cui sono rimaste coinvolte almeno tre auto, la vittima... 🔗foggiatoday.it

Automobilista perde la vita in tragico incidente stradale a L'Aquila - L'Aquila - Un uomo di 45 anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 febbraio 2025 a L'Aquila. Il sinistro è avvenuto lungo la Strada Statale 17, all'altezza del bivio per Lucoli, quando il veicolo dell'uomo è uscito di strada e si è ribaltato. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, per l'automobilista non c'è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, valutando possibili fattori come l'alta velocità o un malore improvviso. 🔗abruzzo24ore.tv

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tragico incidente in autostrada tra un pullman, un tir e un'auto: muore una persona; Incidente tra una moto e un'auto, il centauro Matteo Comes muore sul colpo: aveva solo 21 anni. Al volante c'e; Muore a 18 anni travolto da un'auto, l'automobilista assolto dal reato di omicidio stradale; Tragico scontro con un’auto: muore ciclista a Grosseto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Incidente tra una moto e un'auto, il centauro Matteo Comes muore sul colpo: aveva solo 21 anni. Al volante c'era un anziano - Matteo Comes, 21 anni, è morto venerdì mattina 25 aprile 2025 in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la provinciale ... 🔗msn.com

Bagheria, tragico scontro tra auto e moto: morto un giovane - BAGHERIA (PALERMO) – Tragico incidente stradale nella serata di ieri, sabato 19 aprile, a Bagheria i n via Filippo Buttitta. A scontrarsi un’auto, una Lancia Y, e uno scooter, Honda Sh che era guidato ... 🔗livesicilia.it

Tragico incidente nella notte di Pasquetta per una 20enne, l’epilogo è tragico, non c’è stato nulla da fare: dove e cosa è successo - Un tragico incidente stradale ha causato la morte di una 20enne, mentre si indagano le cause della fuoriuscita del veicolo ... 🔗bigodino.it