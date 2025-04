Tragedia in stazione morta una ragazza di 18 anni

ragazza di 18 anni, soccorsa in gravissime condizioni nella serata di venerdì 25 aprile dopo essere stata travolta da un treno. L'investimento è avvenuto lungo i binari all'altezza della stazione Greco-Pirelli.Secondo quanto al momento ricostruito da. Monzatoday.it - Tragedia in stazione, morta una ragazza di 18 anni Leggi su Monzatoday.it Non c'è stato nulla da fare per unadi 18, soccorsa in gravissime condizioni nella serata di venerdì 25 aprile dopo essere stata travolta da un treno. L'investimento è avvenuto lungo i binari all'altezza dellaGreco-Pirelli.Secondo quanto al momento ricostruito da.

Ne parlano su altre fonti

Tragedia in via Bastogi, donna trovata morta nella corte interna di un palazzo: indagano i carabinieri - Tragedia alle Sorgenti nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 febbraio. Una livornese di 39 anni è stata trovata morta nella corte interna di un edificio popolare in via Bastogi. Secondo le primissime informazioni raccolte, la donna sarebbe precipitata dall'ultimo dei quattro piani della palazzina... 🔗livornotoday.it

Tragedia in via Bastogi | Trovata morta a 39 anni dopo una caduta dal quarto piano: chi è la vittima e le indagini dei carabinieri - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Quando l'hanno trovata a terra nella corte interna dell'edificio popolare in cui risiedeva, per lei purtroppo non c'era più niente da fare. A costarle la vita, una caduta dal quarto piano dell'appartamento dove abitava da pochi anni, al civico 10... 🔗livornotoday.it

Tragedia alla stazione, spingono per salire sul treno: 18 morti ma si teme di più - Tanti vogliono prendere il treno e si crea una calca spaventosa, la gente va nel panico e il bilancio delle vittime è disastroso e non fa che salire Una tragedia spaventosa. Di quelle che fanno riflettere anche perché si tratta di una vicenda pazzesca, con almeno 18 persone che sono morte e il bilancio, dalle notizie che arrivano, non fa che salire. Un caos accaduto in una stazione ferroviaria nella città più importante dell’India. 🔗cityrumors.it

Cosa riportano altre fonti

Tragedia in stazione, morta una ragazza di 18 anni; Donna trovata morta e decapitata sui binari a Desio, possibile suicidio: ritardi e disagi sulla linea; Donna morta sui binari, caos treni sulla linea Como- Milano; Tragedia in stazione a Vedano: morta una donna. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Travolta da un treno in stazione: morta ragazza di 18 anni - Il dramma nella serata di venerdì 25 aprile. La ragazza è stata soccorsa e accompagnata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove è deceduta poco dopo ... 🔗milanotoday.it

Tragedia a Marina di Cerveteri: donna travolta da un Frecciabianca - Lungo la linea ferroviaria FL5 Roma-Civitavecchia. L’incidente, avvenuto intorno alle 10.00, ha causato l’interruzione della circolazione tra Ladispoli e Santa Severa ... 🔗rainews.it

Donna morta investita dal treno a Marina di Cerveteri, possibile suicidio: treni in ritardo fino a 3 ore - Una donna è morta investita sui binari di Marina di Cerveteri, vicino Roma, travolta da un treno. Si indaga sulle cause, per capire se si tratti di un incidente o di un suicidio. Inevitabile l’impatto ... 🔗virgilio.it