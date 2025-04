Torture e pestaggi nel carcere di Foggia rischiano il processo 10 agenti tre medici e una psicologa

processo sugli episodi avvenuti nel carcere di Foggia, che nel marzo 2024 aveva portato all'arresto di 10 agenti della polizia penitenziaria dell'istituto di via delle Casermette, tutti accusati. Foggiatoday.it - Torture e pestaggi nel carcere di Foggia: rischiano il processo 10 agenti, tre medici e una psicologa Leggi su Foggiatoday.it Il prossimo 15 settembre - davanti al Gip Cecilia Massarelli - si svolgerà l'udienza preliminare delsugli episodi avvenuti neldi, che nel marzo 2024 aveva portato all'arresto di 10della polizia penitenziaria dell'istituto di via delle Casermette, tutti accusati.

