Torrita in musica Da tutto il mondo per il ’Giulio Neri’

Torrita di Siena si aprirà giovedì 1 maggio l’edizione numero diciassette del Concorso internazionale di canto lirico intitolato a Giulio Neri. Sono 128 i cantanti iscritti, provenienti dal numero record di 23 Paesi di tutto il mondo. Quattro giorni di musica ed esibizioni, fino a domenica 4. La giuria è presieduta da Cristiano Sandri, direttore artistico del Teatro Regio di Torino, affiancato da Edoardo Bottaccin, che a soli 25 anni guida il Teatro Sociale di Rovigo, risultando tra i più giovani direttori artistici d’Italia.E poi ci sono Vincenzo De Vivo, direttore artistico dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo e della stagione lirica del Teatro delle Muse di Ancona; Eleonora Leonini, pianista e direttrice artistica del Concorso Giulio Neri; Stefano Scardovi, manager dell’agenzia Prima Fila Artists (Monaco di Baviera); Tiziana Tramonti, soprano e docente di canto presso la Scuola di musica di Fiesole. Lanazione.it - Torrita in musica. Da tutto il mondo per il ’Giulio Neri’ Leggi su Lanazione.it Al Teatro degli Oscuri didi Siena si aprirà giovedì 1 maggio l’edizione numero diciassette del Concorso internazionale di canto lirico intitolato a Giulio Neri. Sono 128 i cantanti iscritti, provenienti dal numero record di 23 Paesi diil. Quattro giorni died esibizioni, fino a domenica 4. La giuria è presieduta da Cristiano Sandri, direttore artistico del Teatro Regio di Torino, affiancato da Edoardo Bottaccin, che a soli 25 anni guida il Teatro Sociale di Rovigo, risultando tra i più giovani direttori artistici d’Italia.E poi ci sono Vincenzo De Vivo, direttore artistico dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo e della stagione lirica del Teatro delle Muse di Ancona; Eleonora Leonini, pianista e direttrice artistica del Concorso Giulio Neri; Stefano Scardovi, manager dell’agenzia Prima Fila Artists (Monaco di Baviera); Tiziana Tramonti, soprano e docente di canto presso la Scuola didi Fiesole.

Cosa riportano altre fonti

Antonello Premio alla carriera a Venditti: tutto sulla leggenda della musica italiana - Antonello Venditti sarà uno degli ospiti d’onore della serata finale del Festival di Sanremo 2025. Il celebre cantautore romano riceverà il prestigioso Premio alla Carriera, un riconoscimento che arriva in un momento significativo, in cui il suo iconico brano Notte prima degli esami celebra i 40 anni dalla pubblicazione. Sebbene non abbia mai partecipato alla competizione come artista in gara, Venditti ha calcato il palco dell’Ariston in altre occasioni, nel 2000 e nel 2019, sempre in qualità di ospite speciale. 🔗thesocialpost.it

centomilacarie: «Nella mia musica, la mia sofferenza. Fingere che vada tutto bene ti fa diventare matto» - I cappuccini a Malpensa, le persone sbagliate, l’incontro con un violino e quel nome - così «fastidioso» - nato per caso su Instagram: il giovane cantautore, già selezionato da Spotify Radar come artista emergente 2024, si mette a nudo nel suo disco d’esordio, IO NESSUNO, e in questa intervista 🔗vanityfair.it

Frascati. Tutto pronto per il Carnevale 2025 all’insegna di tradizione, spettacolo e comunità. Il programma degli eventi tra musica, arte e divertimento - Cronache Cittadine FRASCATI (Luciana Vinci) – Torna il Carnevale di Frascati con un’edizione pronta a unire tradizione, creatività e divertimento. Grazie alla L'articolo Frascati. Tutto pronto per il Carnevale 2025 all’insegna di tradizione, spettacolo e comunità. Il programma degli eventi tra musica, arte e divertimento sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

A Torrita di Siena in arrivo 128 cantanti da 23 Paesi di tutto il mondo. Dall’1 al 4 maggio il Concorso Internazionale di Canto Lirico “Giulio Neri” .Una giuria d’eccellenza assegnerà i premi previsti durante il concerto finale; Valdichiana 2025; Edoardo Bennato | TORRITA DI SIENA (SI); Torrita di Siena, Concorso Internazionale di Canto Lirico Giulio Neri 2022. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Torrita in musica. Da tutto il mondo per il ’Giulio Neri’ - Al Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena si aprirà giovedì 1 maggio ... Sono 128 i cantanti iscritti, provenienti dal numero record di 23 Paesi di tutto il mondo. Quattro giorni di musica ed ... 🔗lanazione.it