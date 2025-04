Torna il ’Cupra Music Festival’

Music Festival’, che per questa stagione ha presentato un preventivo di spesa di 15mila euro. Si tratta di un evento di punta dell’estate cuprense spalmato nell’arco dell’estate e che registra sempre una folta partecipazione di amanti della Musica classica. Sono appuntamenti aperti alla cittadinanza ritenuti dal Comune di interesse culturale, che rappresentano momenti di sviluppo territoriale e turistico così come espressi nel piano strategico dell’Amministrazione. Anche per questa edizione, per i concerti, saranno coinvolti i luoghi di maggiore interesse cittadino. Il direttore artistico terrà come obiettivo principale la promozione dei giovani talenti del territorio. Ilrestodelcarlino.it - Torna il ’Cupra Music Festival’ Leggi su Ilrestodelcarlino.it Nel comune di Cupra Marittima si lavora già tempo per la formazione del calendario delle manifestazioni estive. Di recente la Giunta ha rinnovato l’accordo con la pro loco che si occuperà della 19ª edizione del ‘Cupra, che per questa stagione ha presentato un preventivo di spesa di 15mila euro. Si tratta di un evento di punta dell’estate cuprense spalmato nell’arco dell’estate e che registra sempre una folta partecipazione di amanti dellaa classica. Sono appuntamenti aperti alla cittadinanza ritenuti dal Comune di interesse culturale, che rappresentano momenti di sviluppo territoriale e turistico così come espressi nel piano strategico dell’Amministrazione. Anche per questa edizione, per i concerti, saranno coinvolti i luoghi di maggiore interesse cittadino. Il direttore artistico terrà come obiettivo principale la promozione dei giovani talenti del territorio.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dopo il "sold out" di debutto, con "Music on" torna al Cocoricò l'atteso appuntamento musicale di Marco Carola - Dopo il successo del debutto dello scorso anno, che ha registrato il sold out, "Music On" - nato dall’esigenza del dj e producer Marco Carola di condividere la sua visione della techno - torna in esclusiva al Cocoricò di Riccione sabato 31 maggio. "Music On" nasce a Ibiza nel 2012 dal genio e... 🔗riminitoday.it

Trecate, al Pellico torna "Sipario Aperto" con lo spettacolo "Music moments in live" - Domenica 6 aprile, alle ore 16, a Trecate quinto e ultimo appuntamento del ciclo gratuito di eventi in collaborazione con il Comune "Sipario Aperto". Ad esibirsi sul palco del teatro Silvio Pellico saranno gli Spirit in the dark con il nuovo spettacolo "Music moments in live". Gli Spirit in... 🔗novaratoday.it

FDW Music Festival, il Salone elettronico torna in Fabbrica: “Ne faremo ballare più di 60 mila” - Milano – FDW, anno secondo. Quel Fabbrica Design Week Music Festival che nell’agenda del Fuori Salone 2024 aveva ancora i connotati dell’esperimento trova conferma nel 2025, trasformando da oggi a domenica la Fabbrica del Vapore nel crocevia della musica elettronica milanese. Col proposito di coniugare design, arte e musica contemporanea in un cartellone curato dai producer di eventi Lele Sacchi ed Eric Galiani. 🔗ilgiorno.it

Torna il ’Cupra Music Festival’; Cupra Musica Festival 2024, XXII edizione; Clara arriva al Festival di Sanremo con la nuova CUPRA Terramar; Torna il Cupra per l’Ambiente Festival domenica 13 ottobre 2024 dalle 9.30. 🔗Cosa riportano altre fonti