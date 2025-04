Torna di moda un ex pallino del Napoli c’è concorrenza dall’Italia

Nel corso della finestra invernale di calciomercato sono stati vari i nomi accostati al Napoli, con la maggior parte di essi che sono sfumati a causa di costi di cartellino o di ingaggio considerati troppo elevati.Gli azzurri hanno concluso alcune operazioni a gennaio, ma alcune partenze illustri non sostituite secondo le aspettative hanno scatenato un po' di malcontento tra la tifoseria. Ma ora, con più tranquillità e possibilità di gestire le trattative, alcuni di questi nomi accostati agli azzurri Tornano in auge.Dalla Francia, Skriniar Torna in ottica Napoli: azzurri in svantaggio sulla LazioStando a quanto sostenuto dalla redazione francese di Eurosport, il nome di Milan Skriniar potrebbe Tornare in orbita Napoli. Lo slovacco ex Inter era stato accostato ai campani già lo scorso inverno ma, alla fine, si è trasferito in prestito al Fenerbahce.

Fratelli di taglia: l’orgoglio italiano torna di moda. Prada vuole abbracciare Versace per un super-polo tricolore - La moda italiana passa al contrattacco. Dopo anni di “colonizzazione” straniera dei nostri brand più famosi, soprattutto da parte francese, cinese e arabo, sta per nascere un super polo italiano in grado di respingere l’assalto degli stranieri alle griffe di casa nostra, alcune delle quali già inglobate da gruppi internazionali. La holding italiana Prada si avvicina alla chiusura dell’accordo per l’acquisizione di Versace con Capri Holdings, gruppo proprietario anche di Jimmy Choo e Michael Kors. 🔗secoloditalia.it

Moda: Santo Versace, sono felice, con Prada la Medusa torna in Italia - Milano, 10 apr. (LaPresse)- “Sono veramente felice che Prada abbia comprato la Gianni Versace. Sono veramente felice che la Gianni Versace sia tornata In Italia“. Lo ha detto Santo Versace, che col fratello Gianni ha fondato la maison Versace, interpellato da LaPresse, commentando l’acquisizione della Medusa da parte di Prada. 🔗lapresse.it

Una moda intramontabile, che torna di grande attualità grazie ai modelli di tendenza quest'anno. Tra intrecci hand made e decorazioni folk ricercate, per borse e scarpe che vanno subito in wish list - Anno dopo anno, l’arrivo della Primavera porta con sé una nuova ondata di accessori boho chic perfetti per la bella stagione. In primis, le borse fatte a mano intrecciando paglia, rafia e corda. Sapientemente intrecciati ad arte con dettagli di cuoio in tutte le sfumature più eleganti di marrone. Dal dark chocolate al caramello, passando per il cognac. ... 🔗iodonna.it

