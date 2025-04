Tim fibra la promo di primavera sta per terminare 100€ di bonus e attivazione gratis

promozione di primavera di Tim fibra sta per terminare, mancano solo tre giorni per ottenere 100€ di sconto per 20 mesi e pagare solo 24,90€ al mese con tutto senza limiti, chiamate e navigazione e in più risparmi anche sui costi di attivazione invece di pagare i soliti 39,90€.La tariffa per la fibra ottica Tim varia in base alle esigenze e all’aggiunta di opzioni come la possibilità di attivare intrattenimento TV a costo vantaggioso. Offerte Tim fibraPassa a Tim da iliad e virtuali: 150 GB, 200 SMS, minuti illimitati a 6,99€Tim fibra: tutto senza limiti a 24,90€TIM fibra casa è in offerta con sconto mensile pari a 100€ totali scontati in 20 mesi pari a 5€ in meno al mese sulla tariffa per la fibra ottica e attivazione gratuita in scadenza il 29 aprile.L’offerta TIM è la soluzione ideale per chi cerca una connessione fino a 2,5 Gbps per navigare, lavorare e divertirti online senza interruzioni e con attivazione gratis se passi online sul sito dell’operatore blu. .com - Tim fibra, la promo di primavera sta per terminare: 100€ di bonus e attivazione gratis Leggi su .com Lazione didi Timsta per, mancano solo tre giorni per otteneredi sconto per 20 mesi e pagare solo 24,90€ al mese con tutto senza limiti, chiamate e navigazione e in più risparmi anche sui costi diinvece di pagare i soliti 39,90€.La tariffa per laottica Tim varia in base alle esigenze e all’aggiunta di opzioni come la possibilità di attivare intrattenimento TV a costo vantaggioso. Offerte TimPassa a Tim da iliad e virtuali: 150 GB, 200 SMS, minuti illimitati a 6,99€Tim: tutto senza limiti a 24,90€TIMcasa è in offerta con sconto mensile pari atotali scontati in 20 mesi pari a 5€ in meno al mese sulla tariffa per laottica egratuita in scadenza il 29 aprile.L’offerta TIM è la soluzione ideale per chi cerca una connessione fino a 2,5 Gbps per navigare, lavorare e divertirti online senza interruzioni e conse passi online sul sito dell’operatore blu.

