Threads migra su threads com nuove funzionalità Web e annunci globali per competere con X

threads sul dominio threads.com, completando un percorso iniziato con l’acquisizione del dominio precedentemente gestito da una startup di messaggistica. Questo aggiornamento arriva insieme a nuove funzionalità web e all’espansione globale degli annunci pubblicitari, segnando un passo decisivo nella competizione con X (ex Twitter).annunci su threads: i primi test in Giappone e Stati Unitithreads.com: Meta rinnova la piattaforma con funzionalità avanzate e monetizzazioneDopo aver ottenuto il dominio threads.com da Shopify (che lo aveva acquisito dalla startup originale), Meta ha rinnovato l’esperienza web della piattaforma. Tra le novità spiccano:Un compositore di post in finestra separata, che permette di scrivere messaggi senza interrompere la navigazione nel . .com - Threads migra su threads.com: nuove funzionalità Web e annunci globali per competere con X Leggi su .com Meta ha ufficialmente trasferito il suo social networksul dominio.com, completando un percorso iniziato con l’acquisizione del dominio precedentemente gestito da una startup di messaggistica. Questo aggiornamento arriva insieme aweb e all’espansione globale deglipubblicitari, segnando un passo decisivo nella competizione con X (ex Twitter).su: i primi test in Giappone e Stati Uniti.com: Meta rinnova la piattaforma conavanzate e monetizzazioneDopo aver ottenuto il dominio.com da Shopify (che lo aveva acquisito dalla startup originale), Meta ha rinnovato l’esperienza web della piattaforma. Tra le novità spiccano:Un compositore di post in finestra separata, che permette di scrivere messaggi senza interrompere la navigazione nel .

Cosa riportano altre fonti

Meta avvia negli Usa il nuovo programma di verifica dei post: su Facebook, Instagram e Threads arrivano le note della comunità - Dopo l’addio al fact checking, visto come un allineamento al governo Trump, Meta annuncia l'avvio del programma Community Notes per Facebook, Instagram e Threads negli Stati Uniti. Come accade su X, gli utenti potranno segnalare i post potenzialmente fuorvianti, con note e chiarificazioni sui punti secondo loro errati. Il sistema entrerà in piena funzione nei prossimi mesi negli Usa, mentre non... 🔗feedpress.me

“Bisogna insegnare il rispetto delle regole, non l’omertà”, dibattito acceso su Threads sulla maestra che premia lo “spione” - Un acceso dibattito si è scatenato su Threads a seguito del racconto di un genitore riguardo a un episodio avvenuto in una classe terza elementare. Una maestra avrebbe premiato un alunno che ha fatto la spia, segnalando una compagna che chiacchierava. L'articolo “Bisogna insegnare il rispetto delle regole, non l’omertà”, dibattito acceso su Threads sulla maestra che premia lo “spione” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Threads non è molto meglio di X - Tra tossicità e inutilità per la conversione, molti utenti lo abbandonano. Funzionano solo le nicchie tematiche, mentre il resto è puro dissenso sterile 🔗wired.it

Se ne parla anche su altri siti

Stephen King lascia X: «Atmosfera troppo tossica»; Threads migra su Threads.com e migliora l’esperienza sul web; Galaxy Z Flip FE potrebbe chiamarsi Galaxy Z Flip Xe; Deep Research diventa accessibile a tutti su ChatGPT. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Meta reindirizza Threads su “Threads.com”: nuovo dominio e funzionalità avanzate per la versione web - Threads è ora raggiungibile su threads.com: Meta cambia dominio e introduce nuove funzioni per migliorare l’esperienza web. Scopri tutte le novità. 🔗24hlive.it

Threads cambia dominio e aggiunge nuove funzionalità - Meta ha comunicato che il nuovo dominio è Threads.com e annunciato diverse funzionalità che migliorano l'esperienza d'uso con la web app. 🔗msn.com

Meta Threads Is Now Accessible via 'Threads.com' Alongside New Features to Enjoy on the Web - Threads.com is now the domain for Meta's text-based platform, and users may enjoy new features right on the web. 🔗techtimes.com