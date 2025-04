Terremoto in sanità Serve un consiglio con tutti i sindaci

consiglio comunale straordinario, che riunisca tutti i sindaci della Versilia, per discutere del futuro della sanità pubblica ed "elaborare una strategia comune a difesa degli interessi dei cittadini". La richiesta parte dal circolo versiliese di Fratelli d’Italia – composto da Marco Dondolini (Viareggio), Alberto Coluccini (Massarosa), Claudia Bonuccelli (Camaiore), Alessandra Mazzei (Pietrasanta) e Marina Staccioli (Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema) – a margine del Terremoto politico che ha avuto come epicentro la nomina dell’ex direttore della Zona distretto Asl della Versilia Alessandro Campani alla direzione amministrativa della Fondazione Monasterio. Nomina repentina, quella della Regione, e piovuta sul territorio senza alcun preavviso. Tant’è che, parlando apertamente di "sgarbo istituzionale", il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha rassegnato le dimissioni immediate dalla presidenza della Conferenza dei sindaci della Versilia. Lanazione.it - Terremoto in sanità: "Serve un consiglio con tutti i sindaci" Leggi su Lanazione.it Uncomunale straordinario, che riuniscadella Versilia, per discutere del futuro dellapubblica ed "elaborare una strategia comune a difesa degli interessi dei cittadini". La richiesta parte dal circolo versiliese di Fratelli d’Italia – composto da Marco Dondolini (Viareggio), Alberto Coluccini (Massarosa), Claudia Bonuccelli (Camaiore), Alessandra Mazzei (Pietrasanta) e Marina Staccioli (Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema) – a margine delpolitico che ha avuto come epicentro la nomina dell’ex direttore della Zona distretto Asl della Versilia Alessandro Campani alla direzione amministrativa della Fondazione Monasterio. Nomina repentina, quella della Regione, e piovuta sul territorio senza alcun preavviso. Tant’è che, parlando apertamente di "sgarbo istituzionale", il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha rassegnato le dimissioni immediate dalla presidenza della Conferenza deidella Versilia.

