Tentano di rubare attrezzi da giardinaggio da un auto aggredito il proprietario

Tentato furto con aggressione la scorsa notte in via Capena, nella zona di Tomba di Nerone, a Roma. Due uomini hanno cercato di rubare alcuni attrezzi da giardinaggio custoditi all'interno del bagagliaio di un'auto regolarmente parcheggiata in strada, ma il colpo è fallito a causa dell'intervento.

