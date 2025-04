Tante luci per ‘Poggio’ Il mio Edo era amato

lucine, e il padre Roberto, insieme a una zia. In seconda fila la sorella minore Anita, la nonna e gli altri membri della famiglia. Ilrestodelcarlino.it - Tante luci per ‘Poggio’: "Il mio Edo era amato" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Non ci sono i rombi dei motori questa volta a ricordare Edoardo Poggioli, ma una marea silenziosa che illumina le strade di Ponte Nuovo. Si è tenuta giovedì sera la fiaccolata in ricordo del 19enne scomparso sabato 12 aprile in un incidente stradale a pochi metri da casa. È una comunità intera quella che si è riunita davanti alla chiesa di San Severo per ricordarlo e per stringersi intorno alla famiglia. Tanti i residenti, di cui qualcuno in bicicletta o accompagnato da animali domestici, gli scout in divisa, gli amici e i compagni di scuola: gli occhi gonfi, gli abbracci e le mani strette gli uni agli altri nel dolore. In testa al corteo ci sono mamma Michela, con in mano una rosa bianca ricoperta dine, e il padre Roberto, insieme a una zia. In seconda fila la sorella minore Anita, la nonna e gli altri membri della famiglia.

