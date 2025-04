Tanta Italia nel sabato di Madrid Debutti per Musetti e Berrettini

Italiani nel sabato di Madrid, ed arriva soprattutto nel maschile, dove il Masters 1000 mette insieme tanti secondi turni di spessore. Si andrà avanti fin dala prima mattina per proseguire con una sera ad alto potenziale di emozioni, ma andiamo con ordine per comprendere l'ordine delle cose.In apertura di programma, alle 11:00 sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez, è la volta di Lorenzo Musetti, che comincia la propria caccia effettiva alla top ten dall'argentino Tomas Martin Etcheverry, forse uno dei meno facili avversari possibili per un esordio 1000 sul rosso. Nessun precedente tra i due, e resta da scoprire quale sia lo stato di forma di Musetti, che ritorna in campo dopo la finale persa (con infortunio) a Montecarlo contro Carlos Alcaraz. In sostanza, Tanta curiosità per capire il destino del toscano.

