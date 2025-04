Lanazione.it - "Suonò la sirena, era la pace". Liliana svela la fine della guerra. Il tuffo tra la folla per la festa

"La’scoppiò’ all’improvviso! Una mattina radiosa, quasi estiva, le sirene incominciarono a ululare, con il loro sibilo, che per anni ci aveva annunciato morte e distruzione, si faceva ora portatrice di! Come una magica intesa, le case si svuotarono, invadendo come un immenza marea piazze e strade. Ci ritrovammo tutti, domandandoci se davvero lafosse finita: non ci potevamo credere, tanto l’avevamo aspettata, desiderata!".Bandini rimette in fila ciò che accadde dal novembre 1943 al luglio 1944 e consegna la sua esperienza all’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve, l’enorme Agoràmemoria, viva.La "cassaforte" con oltre diecimila storie e volti che incrociano i grandi eventi e i loro protagonisti sullo scacchiere d’Italia e del mondo. Come in una trama, dove ogni filo è unico e prezioso perchè la tela resti integra, compatta.