Sul palco suona il Tropical Jazz Capo Verde al Bosco delle Querce

Jazz, le sonorità fusion e i ritmi Tropicalisti, fra brani tradizionali di Capo Verde e la morna di Cesaria Evora, per un concerto di grande musica con un giovane e promettente sestetto. Un’occasione pensata per celebrare l’International Jazz Day e allo stesso tempo per riflettere sul cambiamento climatico. È l’evento che si terrà mercoledì alle 20.45 al Bosco delle Querce di Seveso sotto il titolo “Tropical Jazz, Tropical Clima“: negli spazi del Centro Visite di via Ada Negri suonerà il gruppo Linda Melodia, un progetto musicale di Tropical Jazz e fusion che affonda le sue radici nella cultura Capoverdiana.I Linda Melodia proporranno un repertorio suggestivo, "in equilibrio tra passato, presente e futuro - spiegano gli organizzatori -: dai brani tradizionali di Capo Verde, affascinante Paese situato al largo della costa nordoccidentale dell’Africa, soggetto a siccità e inondazioni dovute al clima Tropicale secco, fino alle interpretazioni della leggendaria Cesaria Evora, la “Diva a piedi nudi“, una delle artiste più note di Capo Verde, che ha reso celebre in tutto il mondo la morna, un genere nel quale si ritrovano i ritmi percussivi africani, il fado portoghese e la musica brasiliana, e che con l’album “Voz d’amor“ ha vinto nel 2003 un Grammy". Ilgiorno.it - Sul palco suona il Tropical Jazz. Capo Verde al Bosco delle Querce Leggi su Ilgiorno.it Il, le sonorità fusion e i ritmiisti, fra brani tradizionali die la morna di Cesaria Evora, per un concerto di grande musica con un giovane e promettente sestetto. Un’occasione pensata per celebrare l’InternationalDay e allo stesso tempo per riflettere sul cambiamento climatico. È l’evento che si terrà mercoledì alle 20.45 aldi Seveso sotto il titolo “Clima“: negli spazi del Centro Visite di via Ada Negri suonerà il gruppo Linda Melodia, un progetto musicale die fusion che affonda le sue radici nella culturaverdiana.I Linda Melodia proporranno un repertorio suggestivo, "in equilibrio tra passato, presente e futuro - spiegano gli organizzatori -: dai brani tradizionali di, affascinante Paese situato al largo della costa nordoccidentale dell’Africa, soggetto a siccità e inondazioni dovute al climae secco, fino alle interpretazioni della leggendaria Cesaria Evora, la “Diva a piedi nudi“, unaartiste più note di, che ha reso celebre in tutto il mondo la morna, un genere nel quale si ritrovano i ritmi percussivi africani, il fado portoghese e la musica brasiliana, e che con l’album “Voz d’amor“ ha vinto nel 2003 un Grammy".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

E’ la sera di "Ancona suona Lucio Dalla". Sul palco anche i suoi storici musicisti - ‘Ancona suona Lucio Dalla’. Non ha bisogno di molte spiegazioni l’evento in programma questa sera (ore 20.30) al Teatro Sperimentale. Nella sala di via Redipuglia risuoneranno le note di uno dei più grandi cantautori della storia della musica leggera italiana. A interpretarli sarà la Temporary Band, nota a livello nazionale per i suoi omaggi ai maggiori artisti nostrani, da Lucio Battisti a Pino Daniele. 🔗ilrestodelcarlino.it

Andrea Pucci operato alle coronarie dopo il malore sul palco - Andrea Pucci operato alle coronarie dopo il malore accusato venerdì 28 marzo mentre si stava esibendo al Gran Teatro PalaGalassi […] Continua a leggere Andrea Pucci operato alle coronarie dopo il malore sul palco su Perizona.it 🔗perizona.it

Sanremo 2025, la diretta della prima serata: Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti sul palco. Jovanotti conquista l'Ariston: «Vi auguro le cose più belle della vita» - Si comincia con Gaia e si chiude con i The Kolors, superospite Jovanotti. La cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad si esibiranno insieme con Imagine di John Lennon. Tutti gli aggiornamenti in diretta da Sanremo 🔗vanityfair.it

Sul palco suona il Tropical Jazz. Capo Verde al Bosco delle Querce. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sul palco suona il Tropical Jazz. Capo Verde al Bosco delle Querce - Il jazz, le sonorità fusion e i ritmi tropicalisti, fra brani tradizionali di Capo Verde e la morna di Cesaria Evora, per un concerto di grande musica con un giovane e promettente sestetto. Un’occasio ... 🔗ilgiorno.it