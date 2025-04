Quotidiano.net - Suicidio di Virginia Giuffre: accusatrice di Jeffrey Epstein e principe Andrea

Si è suicidata, che aveva accusato di abusi sessualie il. Lo rende noto la famiglia della donna. La 41enne americana si è tolta la vita nella sua casa in Australia. "Si è suicidata nella sua fattoria dopo essere stata vittima per tutta la vita di abusi e traffico sessuali", hanno dichiarato i parenti. Laaveva accusato il defunto miliardario statunitense caduto in disgraziadi averla usata come schiava sessuale. Ilbritannicoda parte sua ha ripetutamente negato le accuse di averla abusata quando aveva 17 anni ed è riuscito a evitare il processo pagando un risarcimento multimilionario."Alla fine il peso degli abusi è così pesante che perè diventato insopportabile gestirlo", ha aggiunto la famiglia della donna ricordandone "l'incredibile coraggio e il suo spirito amorevole".