Studiare per rinascere ad Arezzo e Siena due detenuti si laureano grazie al Polo Penitenziario della Toscana

grazie al Polo Universitario Penitenziario della Toscana, al quale l'Università di Siena aderisce da oltre vent'anni.Recentemente, uno studente detenuto ha conseguito la laurea magistrale in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni discutendo, presso il campus universitario del Pionta ad Arezzo, una tesi intitolata "La formazione e il lavoro rendono l'uomo libero". Relatore della tesi, incentrata sull'importanza dello studio e del lavoro nel percorso di reintegrazione sociale, è stato il dottor Gioele Barcellona.A presiedere la commissione di laurea il professor Claudio Melacarne, affiancato da Gianluca Navone, delegato del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario.

