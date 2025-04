Strage familiare trovata una lettera di addio

lettera di addio; un biglietto in cui, con parole ‘storpiate’ dalle lacrime per quello che di lì a poco avrebbe commesso, intendeva dare l’ultimo saluto ai suoi familiari. E’ quanto lasciato all’interno dell’abitazione di strada Pomposiana 336, a Marzaglia Nuova Gian Carlo Salsi, il pensionato di 83 anni che mercoledì notte ha ucciso la moglie, Claudia Santunione, 79 anni e il figlio Stefano, 48 soffocandoli nel sonno.L’anziano aveva da poco appreso di essere a sua volta malato, pur non essendo chiaro quale fosse la patologia diagnosticata all’uomo. Quella malattia, però, per lui era forse diventata un tarlo, qualcosa per cui non dormire la notte poiché rappresentava evidentemente un limite alle sue forze. Quelle forze ed energie di cui l’anziano aveva bisogno per accudire la moglie, da anni affetta da demenza e il figlio, affetto da sindrome autistica di grado elevato. Ilrestodelcarlino.it - Strage familiare, trovata una lettera di addio Leggi su Ilrestodelcarlino.it Modena, 26 aprile 2025 – Unadi; un biglietto in cui, con parole ‘storpiate’ dalle lacrime per quello che di lì a poco avrebbe commesso, intendeva dare l’ultimo saluto ai suoi familiari. E’ quanto lasciato all’interno dell’abitazione di strada Pomposiana 336, a Marzaglia Nuova Gian Carlo Salsi, il pensionato di 83 anni che mercoledì notte ha ucciso la moglie, Claudia Santunione, 79 anni e il figlio Stefano, 48 soffocandoli nel sonno.L’anziano aveva da poco appreso di essere a sua volta malato, pur non essendo chiaro quale fosse la patologia diagnosticata all’uomo. Quella malattia, però, per lui era forse diventata un tarlo, qualcosa per cui non dormire la notte poiché rappresentava evidentemente un limite alle sue forze. Quelle forze ed energie di cui l’anziano aveva bisogno per accudire la moglie, da anni affetta da demenza e il figlio, affetto da sindrome autistica di grado elevato.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Strage familiare a Modena: uccide la moglie malata e il figlio disabile e si toglie la vita - Carlo Salsi trovato privo di vita dal fratello a Marzaglia Ha ucciso la moglie malata e il figlio disabile la sera del suo compleanno, poi l’ha fatta finita impiccandosi in casa. La tragedia familiare si è consumata in un appartamento di strada Pomposiana a Modena, zona Marzaglia. Gian Carlo Salsi, 83 anni, è stato trovato morto giovedì 24 aprile intorno alle 9:30 dal fratello Franco che abita vicino, nella stessa palazzina. 🔗notizieaudaci.it

Strage familiare a Modena, i parenti sotto choc “Lui gestiva tutto, non ha mai mostrato rabbia o disagio” - Modena, 25 aprile 2025 – Nella sua mente nessuno un domani si sarebbe occupato di loro o, almeno, nessuno lo avrebbe fatto con tutto l’amore e la cura che lui, a loro, riservava da sempre. Stanco, preoccupato, stremato, forse con uno schiacciante senso di solitudine e impotenza ha così preso la decisione più tragica: dopo aver festeggiato il suo compleanno con tutta la famiglia, ha atteso il calar del sole per poi uccidere il figlio disabile e la moglie. 🔗ilrestodelcarlino.it

Strage familiare a Modena. Trovati i cadaveri di padre, madre e figlio disabile: ipotesi omicidio-suicidio - È una strage in famiglia quella avvenuta a Modena, in strada Pomposiana. I cadaveri di tre persone, gli anziani genitori e il figlio, sono stati trovati in mattinata in un appartamento di una palazzina con diverse unità abitative. Quasi sicuramente si tratta di un omicidio-suicidio anche se la dinamica è ancora da accertare. Da quello che emerge, la donna era malata da tempo. Il figlio, anche lui deceduto, era disabile, in carrozzina. 🔗ilfattoquotidiano.it

La prima lettera di Impagnatiello dal carcere: Giulia mi manchi, io un caso mediatico; Omicidio a Paderno Dugnano: da Erika e Omar a Benno Neumair, quando sono i figli a uccidere. I precedenti; Nicolò Maja unico sopravvissuto alla strage di Samarate, un lavoro a Leonardo e il palco: “Papà, è vero: il fallito resti tu”; Angelo Onorato, sarebbe suicidio. Le telecamere avvalorano questa tesi. La lettera alla famiglia: «L'avvocato. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Strage familiare, trovata una lettera di addio - Gian Carlo Salsi avrebbe scritto le poche frasi indirizzate ai parenti mentre piangeva e ha lasciato il foglio sul tavolo. Gli amici e i conoscenti sono ancora sotto choc e parlano di un “atto di amor ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Strage familiare a Modena. Trovati i cadaveri di padre, madre e figlio disabile: ipotesi omicidio-suicidio - La donna era malata da tempo. Il padre, dunque, potrebbe aver ucciso moglie e figlio e poi si sarebbe tolto la vita. Sul posto i Carabinieri per le indagini del caso ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Modena, strage in famiglia: scoperti tre cadaveri in un appartamento. La madre malata e il figlio disabile: ipotesi di avvelenamento e suicidio - Strage in famiglia a Modena, dove questa mattina tre cadaveri sono stati trovati in un appartamento. Le vittime appartenevano tutte alla stessa famiglia: il padre Carlo, la moglie Claudia (entrambi an ... 🔗msn.com