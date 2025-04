Stazione ferroviaria centrosinistra all’attacco Le barriere architettoniche da abbattere

centrosinistra – viene annunciato un imminente intervento di riqualificazione delle stazioni ferroviarie di San Benedetto e di Porto d'Ascoli, con abbattimento delle barriere architettoniche. Ad oggi non sono ancora noti i tempi di esecuzione di questo intervento. Chiediamo al sindaco se è in corso un confronto con la Rete ferroviaria Italiana sul progetto di riqualificazione delle stazioni ferroviarie, e se è stata comunicata la data di inizio dei lavori". Quando verranno ammodernate le due stazioni di San Benedetto? È questa la domanda contenuta nell'interrogazione che alcuni giorni fa è stata presentata da Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri. Interrogazione che innescherà il dibattito a tema nella riunione di consiglio prevista per martedì 29 aprile. "Da anni – scrivono i due consiglieri del centrosinistra – viene annunciato un imminente intervento di riqualificazione delle stazioni ferroviarie di San Benedetto e di Porto d'Ascoli, con abbattimento delle barriere architettoniche. Ad oggi non sono ancora noti i tempi di esecuzione di questo intervento. Chiediamo al sindaco se è in corso un confronto con la Rete ferroviaria Italiana sul progetto di riqualificazione delle stazioni ferroviarie, e se è stata comunicata la data di inizio dei lavori".

