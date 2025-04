Statue sparite dai cimiteri Caccia alla banda del bronzo

banda, che spazia nella zona della pianura bergamasca da settimane. Nel mirino dei ladri non ci sono però appartamenti, ville o negozi, bensì i cimiteri. Colpi sono stati denunciati al camposanto di Comun Nuovo, il più bersagliato, dove sono stati compiuti cinque furti, Pontirolo Nuovo, Verdello e Verdellino. I malviventi, che agiscono di giorno, si sono impadroniti di diverse Statue di bronzo che abbellivano le tombe dei defunti."Questi ladri si sono dimostrati molto sprezzanti e scaltri - aggiunge un cittadino di Comun Nuovo -. Una donna ha visto uscire due persone dal camposanto con una statua tra le braccia e ha chiesto loro cosa stessero facendo. I due le hanno risposto che dovevano sottoporre la statua a una manutenzione e di non preoccuparsi. Ilgiorno.it - Statue sparite dai cimiteri . Caccia alla banda del bronzo Leggi su Ilgiorno.it Il sospetto di chi sta conducendo le indagini è che ad agire sia un’unica, che spazia nella zona della pianura bergamasca da settimane. Nel mirino dei ladri non ci sono però appartamenti, ville o negozi, bensì i. Colpi sono stati denunciati al camposanto di Comun Nuovo, il più bersagliato, dove sono stati compiuti cinque furti, Pontirolo Nuovo, Verdello e Verdellino. I malviventi, che agiscono di giorno, si sono impadroniti di diversediche abbellivano le tombe dei defunti."Questi ladri si sono dimostrati molto sprezzanti e scaltri - aggiunge un cittadino di Comun Nuovo -. Una donna ha visto uscire due persone dal camposanto con una statua tra le braccia e ha chiesto loro cosa stessero facendo. I due le hanno risposto che dovevano sottoporre la statua a una manutenzione e di non preoccuparsi.

