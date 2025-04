Screenworld.it - Star Comics al Napoli Comicon, gli eventi e il programma completo

è ormai alle porte eè pronta ad annunciare gli ospiti, gli incontri e le novità in arrivo all’evento della città partenopea, che si terrà da giovedì 1° maggio a domenica 4 maggio presso la Mostra d’Oltremare di. Lo standsarà pronto ad accogliere i lettori e i curiosi nell’Asian Village, padiglione 10. Quest’anno,porterà alla kermesse partenopea tantissimi ospiti, con diversi autori di fama mondiale.Si parte con un ospite proveniente dal continente asiatico: la leggenda del manga Boichi. Artista coreano approdato in Giappone per dedicarsi a tempo pieno ai manga, Boichi è un vero virtuoso del pennino, un artista eclettico che durante la sua carriera ha spaziato tra generi e target diversissimi, dal sentimentale alla fantascienza, passando per l’hard-boiled.