Spesso ubriaco maltratta la moglie Dovrà seguire un percorso di recupero

maltrattava abitualmente la moglie e la sottoponeva a continue vessazioni, fisiche e morali, al punto da renderle intollerabile il proseguimento della convivenza e da indurla a temere per la propria incolumità. Queste le accuse contestate a un marocchino di 65 anni che ha patteggiato la condanna ad un anno e sei mesi. I maltrattamenti familiari, stando al capo di imputazione, sono durati da giugno a ottobre del 2024. L'uomo ha ottenuto la condizionale con percorsi di recupero.

