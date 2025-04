Sostituire i combustibili fossili nel trasporto marittimo è un’impresa titanica

L'11 aprile l'Organizzazione marittima internazionale (Imo), un istituto delle Nazioni unite dedicato alla navigazione, ha approvato una bozza di regolamento per la riduzione delle emissioni di gas serra del trasporto marittimo. Lo shipping è allo stesso tempo un settore cruciale per il commercio globale, dato che la stragrande maggioranza delle merci si muove via nave, e critico per l'azione climatica: è responsabile del tre per cento delle emissioni umane, all'incirca quanto l'aviazione, ed è difficile da decarbonizzare. La misura approvata dall'Organizzazione marittima internazionale è importante perché, per la prima volta, un ente delle Nazioni unite andrà a istituire un prezzo del carbonio per un'intera industria a livello mondiale. Il percorso burocratico, tuttavia, non si è ancora concluso: gli emendamenti al trattato Marpol Annex VI, che disciplina l'inquinamento delle navi, andranno adottati formalmente il prossimo ottobre; dopodiché, le nuove regole entreranno in vigore nella primavera del 2027 e saranno vincolanti.

