Sono in prima fila Funerali Papa Francesco stravolto all’ultimo momento l’ordine dei posti a sedere

Papa Francesco, un evento di straordinaria portata che ha visto una partecipazione imponente del clero e delle autorità di tutto il mondo. Circa cinquemila tra cardinali, vescovi e sacerdoti hanno concelebrato la cerimonia, a testimonianza dell’enorme influenza spirituale e morale del pontefice. A presiedere la celebrazione è stato il cardinale decano Giovanni Battista Re, mentre 220 cardinali erano schierati sul sagrato, in un imponente quadro di devozione e raccoglimento.A pochi minuti dall’inizio della funzione, si è verificato un cambiamento inaspettato nell’assegnazione dei posti a sedere, si legge su Il Messaggero. Una decisione dell’ultimo istante ha collocato l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sua moglie Melania, proprio in prima fila. Leggi su Caffeinamagazine.it Sabato 26 aprile, nella solenne cornice di Piazza San Pietro, si è celebrata la messa esequiale per, un evento di straordinaria portata che ha visto una partecipazione imponente del clero e delle autorità di tutto il mondo. Circa cinquemila tra cardinali, vescovi e sacerdoti hanno concelebrato la cerimonia, a testimonianza dell’enorme influenza spirituale e morale del pontefice. A presiedere la celebrazione è stato il cardinale decano Giovanni Battista Re, mentre 220 cardinali erano schierati sul sagrato, in un imponente quadro di devozione e raccoglimento.A pochi minuti dall’inizio della funzione, si è verificato un cambiamento inaspettato nell’assegnazione dei, si legge su Il Messaggero. Una decisione dell’ultimo istante ha collocato l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sua moglie Melania, proprio in

