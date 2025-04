Sogno e Incubo l’Inter di Lippi l’attacco più forte di sempre in mano al mito della Juventus Finì a calci nel sedere

Sogno e Incubo`, la rubrica di calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di. Leggi su Calciomercato.com Nuovo appuntamento con ``, la rubrica diomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di.

Se ne parla anche su altri siti

Inter, sette giorni e tre bestie nere: tra il sogno Triplete e l’incubo “zero tituli” - Prima un Bayern Monaco che a San Siro finora a ha saputo solo vincere. Poi quel Bologna che tre anni fa – proprio di questi tempi – scuciva lo scudetto dalle maglie dell’Inter. Per consegnarlo oltretutto nelle mani dei cugini del Milan. Infine, a proposito di bestie nere (stagionali), il quinto derby di questo 2024/25. Incrocio che nella stagione corrente per più di una volta ci ha fatto andare di traverso il colore rossonero dei cugini del Milan (ma anche del Bayer Leverkusen se vogliamo dirla tutta). 🔗ilprimatonazionale.it

Sogno e incubo, il capolavoro dell'Inter che vinse la prima "Champions" dei giovani. Stramaccioni campione d'Europa - Il calcio a livello giovanile ha da sempre raccontato storie di grandi successi, di exploit eclatanti, di talenti in grado di stupire il mondo... 🔗calciomercato.com

Dal sogno Triplete all’incubo Zero Tituli: la profezia di Mourinho rischia di ribaltarsi sull’Inter di Inzaghi | Primapagina - 2025-04-24 18:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Getty e Calciomercato.com Massimo Callegari 3 minuti fa 25 Rieccoci, una settimana dopo quel “Tutto o Niente” che sintetizzava (è questa l’essenza di un titolo) il senso dell’ultimo mese dell’Inter. 🔗justcalcio.com

Approfondimenti da altre fonti

?Sogno e Incubo, l’Inter di Lippi: l’attacco più forte di sempre in mano al mito della Juventus. Finì a calci nel sedere. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pagina 0 | Inter, l'incubo zero titoli: Triplete sfumato, scudetto in bilico e il Barcellona spaventa - Troppi infortuni nei momenti chiave della stagione. E l’età media elevata della rosa nerazzurra di certo oggi non aiuta. Inzaghi paga anche le scelte del club ... 🔗msn.com

Sogno e incubo, il capolavoro dell'Inter che vinse la prima "Champions" dei giovani. Stramaccioni campione d'Europa - E la prima edizione di questo trofeo racconta anche il primo e unico torneo per club giovanile vinto da una squadra italiana: l'Inter. UNA SUPERLEGA A LIVELLO GIOVANILE - La Next Gen Series 2011 ... 🔗msn.com

Dal sogno Triplete all'incubo Zero Tituli: la profezia di Mourinho rischia di ribaltarsi sull'Inter di Inzaghi - Oltre la sconfitta di Bologna, amara e beffarda per come maturata, ma non per questo tecnicamente immotivata, esiste il rischio che l'Inter possa sciogliersi nel momento più importante della stagione? 🔗informazione.it