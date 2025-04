Social scatta il giro di vite Ecco le regole del Comune

Social sotto la lente. La giunta, del sindaco Simone Saletti, detta le regole per la sua 'piazza' virtuale approvando il "Regolamento per la protezione dell'informazione del Comune". Un vademecum digitale, che mira a trasformare la vivace, ma a volte caotica, conversazione online in uno spazio più civile e costruttivo. Del resto manca un anno alle elezioni amministrative e al voto che porterà alle elezioni di sindaco e consiglio comunale.L'articolo 4, rubricato "Modalità di accesso e norme di comportamento", è il cuore pulsante della questione, il fulcro di questa nuova policy. L'accesso è libero, certo, ma guai a utilizzare i Social per "pubblicizzare un partito od un esponente politico" si legge o a lasciarsi andare a "atteggiamenti sarcastici e denigratori". La 'piazza' virtuale di Bondeno indica regole ben precise.

