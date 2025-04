Si schianta contro auto e vola alcuni metri motociclista gravissimo in ospedale FOTO

contro tra una moto e un'auto all'uscita del supermercato MD sulla Strada Provinciale 336 a Marcianise. C. R., 51enne di Marcianise a bordo della sua moto Suzuki 250 ha impattato contro una Peugeot 208 con a bordo una coppia di Caserta. A seguito dell'incidente con l'auto il motociclista è stato. Casertanews.it - Si schianta contro l'auto e 'vola' alcuni metri, motociclista gravissimo in ospedale | FOTO Leggi su Casertanews.it tra una moto e un'all'uscita del supermercato MD sulla Strada Provinciale 336 a Marcianise. C. R., 51enne di Marcianise a bordo della sua moto Suzuki 250 ha impattatouna Peugeot 208 con a bordo una coppia di Caserta. A seguito dell'incidente con l'ilè stato.

