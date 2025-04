Si lancia con la tuta alare ma non si apre il paracadute muore sul colpo una donna in Trentino

donna russa di 56 anni che il giorno prima si era lanciata dal monte Brento, in Trentino, con la tuta alare. Probabilmente non si è aperto il paracadute. Leggi su Fanpage.it Oggi 26 aprile poco prima delle 10 è stato trovato il corpo di unarussa di 56 anni che il giorno prima si erata dal monte Brento, in, con la. Probabilmente non si è aperto il

Monte Bianco, precipita durante un volo con la tuta alare: morto 43enne francese - Un drammatico incidente è avvenuto ieri, martedì 8 aprile, sul Monte Bianco. Un uomo francese di 43 anni, originario dell’Alta Savoia, è stato trovato senza vita sul pendio di un ghiacciaio, il Nant Blanc. La scomparsa del base jumper era stata segnalata la sera precedente, e le ricerche sono state avviate tempestivamente. L’incidente è avvenuto durante un volo in tuta alare nella zona dell’Aiguille Verte. 🔗thesocialpost.it

Precipita durante un volo con la tuta alare sul Monte Bianco: morto base jumper francese di 43 anni - Un uomo francese di 43 anni, originario dell'Alta Savoia, è stato trovato morto sul pendio di un ghiacciaio del Monte Bianco. Come riportano i media locali, la scomparsa del 43enne, avvenuta durante un volo con la tuta alare, era stata segnalata il giorno prima in tarda serata. Aperta un’inchiesta per determinare con precisione le circostanze dell’incidente.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cina: ammiriamo volo con tuta alare su fiume Yangtze - Due piloti cinesi con tuta alare si sono lanciati dalla cima di 1.388 metri delle Tre Gole a Chongqing, in Cina. La loro audace discesa li ha visti aggirare i suggestivi dirupi della gola di Qutang a Fengjie e volare sopra il fiume Yangtze. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6102392/6102392/2025-04-17/cina-ammiriamo-volo-con-tuta-alare-su-fiume-yangtze Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Si lancia con la tuta alare ma non si apre il paracadute: muore sul colpo una donna in Trentino; La tuta alare non si apre: base jumper si lancia e muore a 33 anni; Base jumper si lancia ad Abbadia Lariana e si schianta sulle rocce, tuta alare non si apre: morto 33enne; Matteo Rodolfo Maranca, Il base jumper 32enne si lancia dalla parete rocciosa e muore: tragedia a Tremosine sul Garda. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Precipita con tuta alare sul Monte Bianco, morto francese - E' un francese di 43 anni, originario dell'Alta Savoia, la vittima di un incidente aereo nel massiccio del Monte Bianco. Si era lanciato con la tuta alare nella zona dell'Aiguille Verte. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Precipita in tuta alare sull'Aiguille Verte - Tragedia sul Monte Bianco, nella zona dell'Aiguille Verte. Un francese di 43 anni è morto dopo essersi lanciato con la tuta alare. L'incidente è avvenuto durante la partenza. Il corpo è stato ... 🔗rainews.it