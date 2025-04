Shopping e bancarelle il mercato del Forte dei Marmi arriva a Campi Bisenzio

Campi Bisenzio (Firenze), 26 aprile 2025 – Sabato 3 maggio le bancarelle del mercato del Forte dei Marmi saranno per la prima volta a Campi Bisenzio. Un appuntamento all'insegna dello Shopping Made in Italy artigianale con le ultime tendenze della moda. Spazio quindi in via Bruno Buozzi, nel tratto compreso tra Via Donizetti a Via Tintori, alle ormai famose boutique a cielo aperto che saranno protagoniste, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19."Il 3 maggio – spiega l'assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Turismo, Daniele Matteini – ospiteremo per la prima volta nella nostra città Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Si tratta di un mercato di qualità noto in tutta Italia e che attrae un folto pubblico. Si tratta di un primo evento per questa primavera, ma stiamo lavorando per calendarizzare più appuntamenti durante l'anno per farlo diventare un appuntamento fisso.

