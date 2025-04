Sfondato il portone del Memoriale delle Deportazioni ma è stato un incidente Manovra sbagliata di un’auto

Firenze, 26 aprile 2025 – Sembra risolto il "giallo" di Gavinana: il portone del Memoriale delle Deportazioni in viale Giannotti è stato un incidente. Il boato che ha impaurito Gavinana nella serata di venerdì 25 aprile, la coincidenza della Festa della Liberazione con l'evidente danno a un luogo evidentemente legato alla ricorrenza, avevano fatto temere che si fosse trattato di un gesto deliberato, un atto vandalico collegato alla giornata e al suo significato. In realtà, spiega il Comune di Firenze in una nota, è tutta colpa di un'auto che, a causa di una Manovra sbagliata, è finita contro l'ingresso del Memoriale delle Deportazioni sfondando la porta."L'Amministrazione comunale – si legge nella nota di Palazzo vecchio – è intervenuta immediatamente con personale sul posto insieme alla polizia municipale e ai carabinieri che stanno svolgendo le indagini.

