Seth Rollins Non sono preoccupato che Paul Heyman mi tradisca si tratta di un rapporto d’affari

Paul Heyman, tradendo Roman Reigns e CM Punk per unirsi a Seth Rollins a WrestleMania 41, ha rappresentato una grande sorpresa per il mondo del wrestling. Anche se l’ex patron della ECW ha un passato di rivolta nei confronti di coloro con cui lavora, Rollins ha spiegato perché non è preoccupato che ciò possa accadere a lui.Le sue parole“Si tratta di un rapporto d’affari, ed è proprio questo il bello. Non voglio entrare troppo nel merito, ma ci sono le due più grandi menti nella storia della nostra industria che si uniscono per creare e portare avanti il futuro del business. Roman Reigns non era abbastanza presente e CM Punk poco affidabile. Io, oltre ad essere più intelligente, sono entrambe le cose. Paul Heyman si dedica a questo settore, farà sempre ciò che è meglio per gli affari e lo farò anch’io. Zonawrestling.net - Seth Rollins: “Non sono preoccupato che Paul Heyman mi tradisca, si tratta di un rapporto d’affari” Leggi su Zonawrestling.net , tradendo Roman Reigns e CM Punk per unirsi aa WrestleMania 41, ha rappresentato una grande sorpresa per il mondo del wrestling. Anche se l’ex patron della ECW ha un passato di rivolta nei confronti di coloro con cui lavora,ha spiegato perché non èche ciò possa accadere a lui.Le sue parole“Sidi un, ed è proprio questo il bello. Non voglio entrare troppo nel merito, ma cile due più grandi menti nella storia della nostra industria che si uniscono per creare e portare avanti il futuro del business. Roman Reigns non era abbastanza presente e CM Punk poco affidabile. Io, oltre ad essere più intelligente,entrambe le cose.si dedica a questo settore, farà sempre ciò che è meglio per gli affari e lo farò anch’io.

Altre fonti ne stanno dando notizia

WWE: Seth Rollins chiude l’ultimo Raw pre-WrestleMania con uno Stomp su CM Punk e Reigns - Siamo ufficialmente entrati nella settimana di WrestleMania, tensione alle stelle in attesa delle due grandi serate e nell’ultimo Raw prima del Granddaddy of Them All c’è stato anche l’ultimo confronto tra CM Punk, Roman Reigns, Seth Rollins e anche Paul Heyman, ormai da considerare protagonista quasi alla pari dei tre wrestler in questa storia fatta di favori e presunti tradimenti. Il Wise man questa notte ha accompagnato Roman Reigns come sempre, ma sabato sarà all’angolo di CM Punk. 🔗zonawrestling.net

Seth Rollins e il sogno di restare in WWE dopo il ritiro:”Sto iniziando a vedere l’industria da una prospettiva diversa” - Seth Rollins è una presenza fissa in WWE da 14 anni, accumulando titoli mondiali, vittorie alla Royal Rumble e un incasso del Money in the Bank che resta uno dei momenti più leggendari nella storia della compagnia. Ma, sebbene stia ancora performando ad alti livelli, Rollins sa che la sua carriera sul ring non durerà per sempre e sta già pensando a cosa fare dopo. Durante un’intervista con Kim Bhasin di Bloomberg al Super Bowl LIX Radio Row, Rollins ha rivelato che assumere un ruolo dirigenziale in WWE è qualcosa che sta prendendo seriamente in considerazione una volta terminata ... 🔗zonawrestling.net

WWE: Seth Rollins sarà ad Elimination Chamber, sconfitto Finn Balor per l’ultimo posto - Manca sempre meno al PLE Elimination Chamber e all’ultima chance per sei Superstar di guadagnarsi un match titolato a WrestleMania 41. Sarà un Elimination Chamber maschile dal livello altissimo, prima di stanotte erano già qualificati al match John Cena, CM Punk, Damian Priest, Logan Paul e Drew McIntyre, a loro si è aggiunto Seth Rollins che ha trionfato in uno spettacolare main event contro Finn Balor. 🔗zonawrestling.net

Cosa riportano altre fonti

Perché Seth Rollins è stato tagliato da Captain America: Brave New World? Parla il regista; Alla fine il wrestler Seth Rollins non sarà in Captain America: Brave New World; Perché Wrestlemania XL è l’evento dell’anno. E chi non lo capisce non è né hip né smart; Intervista a AJ Styles, stella della WWE: Adoro i fan italiani, non sarei nessuno senza di loro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

VIDEO: Seth Rollins al Draft NFL 2025 - In questi giorni si sta svolgendo il Draft 2025 della NFL, uno degli eventi più attesi dai fan americani e non solo. Ieri notte un volto ben noto al WWE Universe ha preso parte all’evento annunciando ... 🔗zonawrestling.net

Seth Rollins attacca CM Punk e dichiara di essere l’eroe della WWE - Seth Rollins dice di essere lui a tenere insieme la WWE e a WrestleMania smaschererà CM Punk per ciò che è realmente ... 🔗spaziowrestling.it

WWE: Roman Reigns risponde duramente a Seth Rollins (VIDEO) - Roman Reigns ha risposto a Seth Rollins dopo che quest’ultimo ha tenuto un acceso promo a Raw, affermando che deve vincere a WrestleMania 41 per proteggere il futuro del business. The OTC si è rivolto ... 🔗spaziowrestling.it